Sophia-Antipolis, 14 novembre 2022 – 20h30

MYHOTELMATCH

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

RÉORIENTATION STRATÉGIQUE CONFIRMÉE

MY AGENCY, une acquisition contributive dès le S2 2022

Poursuite du développement de l’application

MyHotelMatch, la plateforme innovante qui vise à révolutionner le tourisme de luxe en faisant « matcher » les attentes des voyageurs et des hôteliers, acte le renouveau de la société et la pertinence de sa nouvelle orientation stratégique sur le secteur du tourisme et de l’ultra-luxe au travers de l’acquisition de MY AGENCY.

Depuis ce virage stratégique, MyHotelMatch a su confirmer son plan et poursuivre sa feuille de route. En juin 2022, la Société annonçait l’acquisition de MY AGENCY, agence 360 dans l’industrie du luxe et de l’ultra-luxe, qui propose à une clientèle VIP des services premiums complets tels que la conciergerie privée, les voyages, les transports, l’évènementiel et l’immobilier. Cette acquisition stratégique permet à la société de bénéficier d’un savoir-faire unique dans le domaine du luxe et de l’ultra-luxe avec une base installée de clients ayant réalisé plusieurs centaines de milliers de voyages.

Pour rappel, au cours du premier semestre 2022, MY AGENCY, a réalisé un chiffre d’affaires de 5 M€, soit une hausse de +122% par rapport à l’année dernière. Portée par le dynamisme du secteur du tourisme, cette performance bénéficie d’une croissance de 10% du portefeuille clients de MY AGENCY et de l’augmentation de 20% du panier moyen des dépenses par client. Cette trajectoire de croissance se confirme sur le début du second semestre avec une bonne dynamique de l’activité enregistrée sur août (+46% de chiffre d’affaires par rapport à 2021) et septembre (+32% de chiffre d’affaires par rapport à 2021).

Résultats semestriels 2022

en € 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d’affaires 0 0 Résultat d’Exploitation - 641 134 - 103 300 Résultat financier 296 438 - 15 731 Résultat courant avant impôts - 344 697 - 119 031 Résultat net - 344 697 - 87 488

Le Conseil d'Administration de MyHotelMatch, réuni le 10 novembre 2022, sous la présidence de Jean-François Ott, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2022.

Au cours du premier semestre 2022, la société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires et n’intègre pas encore les revenus de sa filiale, la société MY AGENCY. Ces résultats semestriels sont donc non significatifs, matérilisant uniquement certains des coûts et investissements liés à la réorientation stratégique de MyHotelMatch.

Les charges d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 641 K€ contre 103 K€ en 2021. Ces dernières concernent principalement les dépenses relatives aux honoraires de conseils, d’avocats, aux frais de déplacements et à la location de bureaux. Ainsi, le résultat d’Exploitation s’établit à - 641 K€ au 30 juin 2022 contre une perte d’exploitation de - 103 K€ au 30 juin 2021. Le résultat financier fait ressortir sur ce 1er semestre un bénéfice de 296 K€, suite à l’enregistrement d’une reprise de provision. Le résultat net du 1er semestre 2022 s’établit ainsi à - 345 K€ contre une perte de 87 K€ au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2022, la société disposait d’une trésorerie de 16K€ portant l’endettement net à 1 067 K€. La société OTT HERITAGE, actionnaire principal de MyHotelMatch, s’est engagée à couvrir, si nécessaire, les besoins de financement de la société jusqu’en septembre 2023 et dans la limite de 2,2 M€.

Dès le second semestre 2022, MY AGENCY, la division Luxe de MyHotelMatch, viendra contribuer au chiffre d’affaires de MyHotelMatch, avec de bonnes perspectives et le dynamisme de son activité. MyHotelMatch devrait ainsi réaliser un chiffre d’affaires proforma autour de 10 M€ pour 2022[1], construit autour des résultats annoncés par sa division Luxe, MY AGENCY.

Bonnes perspectives sur le S2 2022

Avec la confirmation de la reprise de l’activité touristique et le dynamisme du secteur du luxe, MyHotelMatch est confortée dans la réorientation stratégique de ses activités et poursuit son déploiement dans ces secteurs porteurs, notamment au travers de sa filiale Luxe.

Le 24 octobre dernier, MY AGENCY a annoncé la signature d’un contrat majeur avec un acteur de la haute joaillerie, qui vient ancrer son positionnement sur le marché de l’ultraluxe. Les bonnes perspectives de cette activité devraient contribuer à maintenir la dynamique de croissance engagée par la filiale Luxe de MyHotelMatch depuis le début d’année.

En parallèle, MyHotelMatch poursuit le développement de sa plateforme innovante de réservation d’hôtels fonctionnant sur les principes des sites de rencontre et basée sur l’Intelligence Artificielle (IA) et le self profiling. L’acquisition de MY AGENCY et l’intégration de ses collaborateurs, permettra à MyHotelMatch de concrétiser une première application avec une efficacité immédiate : se baser sur l’intelligence humaine des choix métiers et les données collectées qui en découlent, pour arbitrer les choix prioritaires des développements informatiques.

Grâce à cette acquisition, la plateforme va bénéficier de l’importante base de plus de 800 clients premium internationaux, et des expériences réalisées depuis près de 20 ans, afin de pouvoir affiner et rendre plus rapidement opérationnelle la plateforme. Ces éléments permettront d’alimenter les data de cette plateforme, dont une première version privée est prévue pour le 1er trimestre 2023.

https://myhotelmatch.com/investisseurs/

