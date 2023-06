MYHOTELMATCH: Rapport financier annuel 2022

1.1. MYHOTELMATCH

MyHotelMatch est la plateforme de voyage nouvelle génération qui est basée sur les principes des online dating websites1 et consiste à « matcher 2» des hôtels et des voyageurs en se basant sur des caractéristiques fixes et variables renseignées volontairement sur chaque profil. MyHotelMatch propose à ses utilisateurs voyageurs, pour chaque destination, une sélection personnalisée d'hôtels basée sur leurs profils volontaires et correspondant au plus près à leurs attentes et leurs désirs selon des critères personnels allant bien au-delà du prix ou des filtres classiques qui existent aujourd'hui en mettant en compétition par messagerie instantanée un petit groupe d'hôtels présélectionnés. MyHotelMatch considère que les voyageurs possèdent de multiples profils : en famille, avec les enfants, en couple, seuls, avec un gros budget, avec envie de confort, d'habitude ou d'insolite… et des humeurs changeantes. Quant aux hôtels, les éléments de profilage sont variables et liés à leurs équipes et au mix de clients présents dans l'hôtel au moment du séjour du voyageur et aux évènements qui se tiennent dans l'hôtel ou dans la ville comme les mariages, meetings3, salons, matches de sport, travaux…

MyHotelMatch oblige à l'honnêteté et permet à chacun de dire qui il est en tant qu'individu mais aussi en tant que groupe, tant pour les équipes hôtelières que pour les partenaires de séjour. Il permet aussi aux hôtels de dire quelle est la clientèle préférée, souhaitée et ainsi être clairs pour les voyageurs.

MyHotelMatch a l'intention d'attaquer le marché du tourisme en étant différent, en redonnant aux hôteliers du contrôle et de la marge avec un taux de commission décroissant de 15% à 10% pour les hôtels qui travaillent beaucoup avec la plateforme. C'est par la force du réseau que la plateforme s'imposera, appuyée par une catégorie de personnes oubliées des OTA (Online Travel Agency4) et des voyageurs, à savoir tous les propriétaires d'hôtels qui préfèreraient aussi partager leurs revenus avec leurs équipes plutôt qu'avec des services de réservation en ligne aux apparences d'annuaire, appliquant une commission énorme de 20-25% du prix de vente et faisant 17,1 milliards d'euros (Booking) et 11,7 milliards d'euros (Expedia) de chiffre d'affaires en 2022.

MyHotelMatch veut changer les habitudes de réservations et améliorer la qualité du parcours utilisateur. MyHotelMatch entend relever ce défi en digitalisant le principe de l'homophilie, celui qui fait que l'on a envie et même besoin de partager ses expériences passées de voyage, d'être des curateurs « tu devrais y aller, c'est génial ! » ou