MYHOTELMATCH: Résultats annuels 2021 - 2022, une nouvelle ambition

Sophia-Antipolis, 08 juillet 2022 – 18h Résultats annuels 2021 2022, une nouvelle ambition MyHotelMatch, la plateforme innovante qui vise à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d’agence de voyages, publie ce jour ses résultats annuels 2021 qui reflètent l’ancienne activité de la société et portent les prémices de sa réorientation stratégique. en € 2021* 2020 Chiffre d’affaires 133 632 Résultat d’Exploitation 11 061 - 259 181 Résultat financier - 25 654 - 730 170 Résultat courant avant impôts - 14 594 - 989 351 Résultat exceptionnel 4 267 205 Résultat net - 10 508 2 958 904 Le Conseil d'Administration de MyHotelMatch, réuni le 15 juin 2022, sous la présidence de Jean-François Ott, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2021. Les Commissaires aux comptes ont fini les diligences d’audit sur ces comptes. Les rapports des commissaires aux comptes sont en cours d’émission. Dû à la nouvelle orientation stratégique et au changement d’activité qu’elle souhaitait opérer, la société (anciennement Société Parisienne d'Apports de Capital) n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’année 2021. Les produits d’exploitation s’élévent à 266 K€ provenant d’une facture à établir pour transfert de charge. Le résultat d’exploitation porte essentiellement les frais de structure de l’activité pour 256 K€ (bureaux, conseils, frais de fonctionnement liés à la cotation de la société,…) pour s’inscrire à 11 K€ en 2021 (contre -259 K€ en 2020). Bénéficiant d’un crédit d’IS (+ 4 K€) et d’un résultat financier en amélioration par rapport à l’an passé, le résultat net 2021 se rapproche de l’équilibre (-10 K€). Pour rappel, en 2020 la société avait bénéficié d’un résultat exceptionnel de 4,3 M€ après la reprise de provision liée à la sortie de la participation de la société Pamier. Afin d’accompagner la réorientation stratégique de la société, le Conseil d’Administration a nommé en décembre 2021, Monsieur Jean-François OTT en qualité de Président-Directeur Général. 2022, une nouvelle ambition Au début de l’exercice 2022, sous l’impulsion de son nouveau président, la société a engagé une réorientation stratégique de ses activités, validée et approuvée par l’Assemblée Générale du 8 avril 2022[1]. Elle s’est concrétisée par l’acquisition des actifs de MyHotelMatch (MHM) et une nouvelle dénomination afin de développer la première plateforme de voyage utilisant les principes de fonctionnement des sites de rencontres en ligne pour connecter les clients et les hôtels. Depuis, la société a accéléré son développement avec le renforcement de ses équipes, de son conseil d’administration et surtout l’acquisition du groupe My Agency[2], spécialisé dans la conciergerie et les services premium. Bénéficiant d’un portefeuille de près de 800 clients internationaux et d’une expérience de 18 ans dans les voyages et services haut-de-gamme, My Agency va accompagner le développement de MyHotelMatch et lui offre une base installée solide. La société contribuera dès cette année au chiffre d’affaires du Groupe et ambitionne de réaliser sur 2022 près de 10 M€. Cette acquisition a intégralement été réglée sous forme de Bons de Souscription d’Actions « BSA », pour un total de 33.320.000 de BSAs. Chaque BSA donnera droit à deux actions pour un prix d’exercice global de 5 centimes d’euro, soit 2,5 centimes d’euro par action. Forte de cette mutation désormais accomplie, MyHotelMatch est en phase avec sa nouvelle feuille de route qui doit permettre à la « start up » d’accomplir une véritable révolution des agences de voyages. Retrouvez l’intégralité des comptes annuels sur https://myhotelmatch.com/investisseurs/ Contact Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65 A propos de MyHotelMatch MyHotelMatch est une plateforme innovante basée sur l’Intelligence Artificielle (IA), qui vise à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d’agence de voyages (OTA - Online Travel Agency), qui sur le principe de la rencontre en ligne mettra en relation un voyageur et des hôtels avec des services hôteliers en ligne à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent. Ce challenge ambitieux ouvre à la société de nouvelles perspectives sur le marché porteur de l’hôtellerie en ligne. MyHotelMatch est situé au cœur de l’écosystème innovant 3 IA Côte d’Azur à Sophia Antipolis, ville labellisée et accueillant l’un des quatre Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (« 3IA ») nationaux. Ce pôle d’excellence permettra de créer des synergies et d’accélérer le développement des technologies de l’IA pour MyHotelMatch. MyHotelMatch est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM). Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs) [1] Communiqué du 19 avril 2022 [2] Communiqué du 1er juin 2022 Fichier PDF dépôt réglementaire



