MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH: Résultats annuels 2022 - Bonnes performances des activités opérationnelles - 2023, croissance des revenus et lancement confirmé de l’application MYHOTELMATCH



12-Juin-2023 / 20:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 12 juin 2023 – 20h MYHOTELMATCH

Résultats annuels 2022 Bonnes performances des activités opérationnelles 2023, croissance des revenus et lancement confirmé de l’application MYHOTELMATCH « En 2022, nous avons fait avec Jean-François OTT, le pari fou de vouloir faciliter le monde des voyages de Luxe. Ainsi est né le groupe MYHOTELMATCH. Un Groupe qui concentre près de 20 ans d’expérience dans les services sur mesure dans le domaine du Luxe et la technologie de pointe d’une application basée sur les principes du « matching ». En l’espace d’un an, nous avons franchi des étapes importantes et réussi notamment à concrétiser des partenariats stratégiques au premier plan mondial. Cette confiance de nos partenaires prestigieux illustre la pertinence de notre positionnement et de notre offre. Nous souhaitons partager ces avancées avec nos actionnaires et leur faire profiter de la création de valeur future. Ces premiers comptes ne reflètent pas encore l’intégralité des performances de nos activités opérationnelles récemment intégrées. Nos équipes technologiques sont plus que jamais mobilisées pour finaliser la première version publique de notre application qui sera lancée dès le 3ème trimestre 2023 et marquera le début d’une nouvelle ère dans le monde du tourisme de Luxe. » Yves ABITBOL, Directeur Général de MYHOTELMATCH En milliers d'euros 2022 2021 Chiffre d'affaires 7 753 Achats consommés - 6 179 -1 Charges de personnel - 849 - 22 Charges externes - 1 306 - 210 Impôts et taxes -19 - 2 Dotations nettes aux amortissements et provisions -90 246 Autres produits et charges d'exploitation 33 Résultat opérationnel courant - 658 11 Autres produits et charges opérationnels - 143 Résultat opérationnel - 801 11 Coût de l'endettement financier net - 12 - 26 Autres produits et charges financiers 297 Impôt sur le résultat - 55 4 Résultat net - 571 - 11 Part du Groupe - 706 - 11 Le Conseil d'Administration de MYHOTELMATCH, réuni le 9 juin 2023, a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Porté par la dynamique de ses filiales opérationnelles de services de Luxe sur mesure (conciergerie, voyages, évènementiel…), intégrées en juillet 2022[1], MYHOTELMATCH réalise sur 2022 un chiffre d’affaires de 7,8 M€ contre une année blanche en 2021. En effet, les activités ont bénéficié d’un marché du Luxe particulièrement dynamique et réalisé une année record en 2022 avec un chiffre d’affaires annuel de près de 12 M€[2] en croissance de 77% par rapport à 2021 (+ 40% par rapport à 2019). La réorientation stratégique des activités du Groupe porte ses fruits et l’intégration de ses filiales opérationnelles à compter du 1er juillet 2022 permet à MYHOTELMATCH de bénéficier d’un socle d’activité solide pour accompagner ses développements. Des résultats qui bénéficient des premières contributions des filiales opérationnelles Cet exercice de transition intègre, sur le second semestre 2022, les résultats bénéficiaires des filiales opérationnelles et porte surtout les premiers investissements engagés par MYHOTELMATCH pour le développement de sa plateforme de réservation de voyage basée sur le principe des sites de rencontres en ligne. Sur la période, les achats consommés s’élèvent à 6,2 M€ et concernent principalement les achats faits pour le compte des clients de l’activité de Conciergerie. L’intégration de MYAGENCY porte les charges de personnel à 0,8 M€ et les charges externes à 1,3 M€. Ces dernières sont principalement liées au développement de la solution MYHOTELMATCH via à la fois, l’intervention de partenaires externes et, le recrutement de nouveaux collaborateurs. La structuration du Groupe et le renforcement des équipes notamment techniques, se sont poursuivis sur 2023 afin de préparer le lancement de l’application et d’accompagner sa montée en puissance. Ainsi, le Résultat Opérationnel Courant s’établit à - 658 K€ au 31 décembre 2022 contre 11 K€ l’an passé. Et le Résultat Net 2022, bénéficiant d’un coût de l’endettement financier net faible (– 12 K€), s’établit à - 571 K€ contre -11 K€ au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2022, la trésorerie et les disponibilités du Groupe s’élèvent à 1,4 M€ et portent l’endettement net à 3,5 M€. 2023, accélération des développements et lancement confirmé de l’application pour le T3 Sur 2023, le Groupe devrait connaitre une nouvelle progression de ses revenus liés à ses activités de services de Luxe sur mesure. S’appuyant sur l’expertise reconnue du Groupe dans le domaine du Luxe et ses nombreux partenariats avec des hôtels prestigieux[3], les équipes vont notamment s’attacher à renforcer le portefeuille clients et à développer les contrats d’entreprise, à l’image des ceux signés avec un acteur de la haute joaillerie et Pinto[4]. Par ailleurs, MYHOTELMATCH a, dès le début de l’année, fortement accéléré ses développements avec la structuration de sa gouvernance et la nomination d’un Chief Technology Officer[5] mais surtout la signature d’un partenariat technologique de premier plan avec la plateforme AMADEUS (AMS – 30 milliards d’euros de capitalisation), l’un des leaders mondiaux des technologies du voyage[6]. Ce partenariat permet à MYHOTELMATCH d’intégrer directement dans son application la technologie de ce géant du voyage et l’ensemble de son offre hôtelière répartie dans plus de 190 pays. C’est un important accélérateur de développement pour MYHOTELMATCH qui lui assure de disposer, dès le lancement de son application, de toute l’infrastructure de réservation d’un des leaders mondiaux du tourisme. Cette solution de réservation de voyages inédite, alliant la puissance d’Amadeus à la technologie de matching de MYHOTELMATCH, repose sur trois axes novateurs : le profilage des utilisateurs (voyageurs et hôteliers), plus les personnes seront honnêtes et plus les propositions seront pertinentes ;

les interactions entre les hôteliers et les voyageurs qui matchent ;

et l’homophilie [7] , via les recommandations d’amis de voyageurs qui pourront être pondérées en fonction de leur degré de confiance/d’affinité en la personne. Forts de ces atouts, MYHOTELMATCH proposera aux utilisateurs de son application des séjours de Luxe en parfait accord avec leurs attentes et leurs besoins afin que leurs voyages soient toujours une réussite. De même, les hôteliers bénéficieront d’un service de réservation leur permettant de mieux connaitre leurs clients et de leur assurer des voyageurs en adéquation avec l’esprit de leur hôtel. Une première version de l’application, proposant les fonctionnalités de base sera téléchargeable sur l’App Store et Google Play au cours du 3ème trimestre 2023. Fort d’un savoir-faire de près de 20 ans dans le Luxe et d’une technologie de pointe, MYHOTELMATCH vise à se positionner comme un acteur incontournable des voyages de Luxe grâce à son application de réservation innovante qui sera à terme accessible dans le monde entier. Le rapport financier annuel 2022 est disponible sur le site de MYHOTELMATCH dans la rubrique Investisseurs/Rapports financiers. Contact MYHOTELMATCH Relation investisseurs - contact@MyHotelMatch.com – 04 22 58 06 15 Relations presse - MyHotelMatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65

A propos de MYHOTELMATCH MYHOTELMATCH est l’agence de voyage nouvelle génération, inspirée des sites de rencontre en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en faisant en sorte que voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d’hôtels soient en parfaite osmose. Le Groupe possède 5 filiales opérationnelles - MY CONCIERGE, MY DMC, MY EVENT, MY DRIVER, MY TRAVEL - qui bénéficient de plus de 18 ans d’expérience dans les services sur-mesure avec une base installée de plus de 80 000 expériences réalisées auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnelles, MYHOTELMATCH développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et chaque hôtel des expériences hyper-personnalisées et adaptées. MYHOTELMATCH est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C ISIN : FR0011277391 – MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH est éligible au PEA-PME Plus d’informations sur MyHotelMatch.com (Rubrique Investisseurs). [1] Communiqué du 1er juin 2022 [2] Chiffre d’affaires de MYAGENCY du 1er janvier au 31 décembre 2022 [3] Communiqué du 2 mai 2023 [4] Communiqués du 24 octobre 2022 et du 8 décembre 2022 [5] Communiqués du 13 février 2023, 27 février 2023 et 9 mars 2023 [6] Communiqué du 18 avril 2023 [7] L'homophilie est la tendance d'un individu à fréquenter ses semblables, ou ses pairs, c'est-à-dire d'autres individus partageant des caractéristiques sociologiques.

Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : CP MHM RA 2022