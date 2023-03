MYHOTELMATCH: Structuration du Groupe : Nomination d’un Chief Technology Officer et Renforcement des équipes du pôle innovation

Communiqué de presse

Sophia-Antipolis, 9 mars 2023 – 18h00

Structuration du Groupe

Nomination d’un Chief Technology Officer (CTO)

Renforcement des équipes du pôle innovation

MYHOTELMATCH poursuit sa structuration avec le renforcement des équipes de son pôle innovation, dédié aux projets numériques et innovants du Groupe, afin d’accompagner le lancement et la montée en puissance de son application de « matching » dans le tourisme de Luxe.

A cet effet, Yoann Couillec a rejoint MYHOTELMATCH en décembre dernier en tant que Chief Technology Officer (CTO) pour piloter l’ensemble des développements numériques/digitaux du Groupe et renforcer l’équipe du pôle innovation de nouveaux talents. Diplômé d’un double master de recherche en informatique de l’école Polytechnique et en Ingénierie des logiciels de l’Université de la Sorbonne, Yoann est également Docteur en langage de programmation, Open Data et Science de l’informatique. Il dispose de 20 ans d’expérience en tant que chercheur en informatique et en Big Data. Au cours de sa carrière, notamment au sein de l’INRIA et du voyagiste Amadeus IT, il a travaillé sur de nombreux projets innovants, la création d’infrastructures Big Data en IA, l’élaboration d’algorithmes d’apprentissage automatique ou encore le développement de divers programmes d’analyse et d’exploitation de données.

Fort de son expérience et de son savoir-faire, Yoann conduira le déploiement de l’application MYHOTELMATCH en France et à l’international. Le Groupe prévoit ainsi de recruter une quinzaine de personnes issues du monde de l’IA, de la tech et du digital pour finaliser et accompagner le lancement de la toute première version grand public, prévue pour le 1er semestre 2023. En se dotant des moyens humains et technologiques nécessaires, MYHOTELMATCH confirme son ambition de casser les codes du tourisme de luxe en proposant une solution de rupture basée sur l’IA et le matching.

Contact

Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com – 01 75 77 54 68

Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65



A propos de MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH développe un outil d’innovation technologique qui veut révolutionner le monde du tourisme de luxe. A cette fin, la société a réalisé l’acquisition de la société MYAGENCY qui, avec 18 ans d’expérience dans ce domaine, dispose d’une base installée de plus de 80 000 projets réalisés auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnels, MYHOTELMATCH remet le « match » comme l’objectif fondamental de l’industrie du tourisme de luxe afin d’améliorer l’expérience de la clientèle hôtelière et celle des hôteliers. Basée sur l’ultra profilage et la recommandation sociale, la plateforme s’inspire des sites de rencontre en ligne pour mettre en relation des voyageurs prestigieux et des hôtels avec des services hôteliers à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent.

MYHOTELMATCH est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM – Bloomberg : MHM:FP).

Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs).