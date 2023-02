MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH: Une activité record en 2022



20-Fév-2023 / 18:32 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 20 février 2023 – 18h30 Une activité record en 2022 Chiffre d’affaires en progression de 78% Porté par la dynamique des activités de MY AGENCY, sa filiale ultra-luxe acquise en juin 2022[1], MYHOTELMATCH réalise sur 2022 un chiffre d’affaires de 7,8 M€ contre une année blanche l’an passé. 2022 représente pour MY AGENCY une année record puisque la société réalise un chiffre d’affaires annuel de 12,8 M€, en croissance de 78% par rapport à un CA 2021 de 7 M€, dépassant ainsi les 10 M€ de chiffre d’affaires annoncés en novembre 2022[2]. Activité en croissance de 50% sur le S2 Après un 1er semestre en progression de 122% (CA S1 de 5 M€), MY AGENCY a accéléré sa croissance sur le second semestre 2022 avec un chiffre d’affaires de 7,8 M€ contre 5 M€ au S2 2021, porté par l’augmentation du portefeuille clients de 10% et une croissance de 20% du panier moyen des dépenses par client. MY AGENCY a également concrétisé des contrats majeurs[3] avec un acteur de la haute joaillerie et la prestigieuse agence d’architecture d’intérieur et de design, Pinto. Ce très bon niveau d’activité confirme la pertinence du positionnement de MYHOTELMATCH sur le marché du tourisme du luxe, marché mondial en croissance forte. 2023 : Montée en puissance de l’application MYHOTELMATCH Le Groupe entame une année décisive dans son développement avec la montée en puissance de son application qui vise à révolutionner le monde du tourisme en reprenant les principes de matching des sites de rencontre afin d’offrir des expériences uniques de voyage à ses utilisateurs. Après la présentation d’une version démo de l’application lors du World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF)[4] qui a eu lieu du 9 au 11 février à Cannes, MYHOTELMATCH va déployer dans les prochaines semaines une version privée de son application auprès d’une sélection de voyageurs VIP/Premium et d’hôteliers de luxe. Les retours d’expériences de ces premiers utilisateurs permettront ainsi d’affiner et d’ajuster au fur et à mesure, les différents paramètres de l’application afin de simplifier son utilisation et d’améliorer l’expérience utilisateur. En parallèle, MY AGENCY avec ses 800 clients internationaux et ses 20 000 partenaires est le premier utilisateur du système de matching qui doit permettre au Groupe d’accroître ses revenus sur 2023 et faire de l’application MYHOTELMATCH un « must have ». Contact Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com – 01 75 77 54 68 Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65

A propos de MyHotelMatch MyHotelMatch développe un outil d’innovation technologique qui veut révolutionner le monde du tourisme de luxe. A cette fin, la société a réalisé l’acquisition de la société MYAGENCY qui, avec 18 ans d’expérience dans ce domaine, dispose d’une base installée de plus de 80 000 projets réalisés auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnels, MyHotelMatch remet le « match » comme l’objectif fondamental de l’industrie du tourisme de luxe. Basée sur l’ultra profilage et la recommandation sociale, la plateforme s’inspire des sites de rencontre en ligne pour mettre en relation des voyageurs prestigieux et des hôtels avec des services hôteliers à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent. MyHotelMatch est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM). Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs). [1] Communiqué du 1er juin 2022 [2] Communiqué du 14 novembre 2022 [3] Communiqués du 24 octobre 2022 et du 8 décembre 2022 [4] Communiqué du 6 février 2023 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : MyHotelMatch : Une activité record en 2022