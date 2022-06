MYHOTELMATCH

23-Juin-2022 / 18:00 CET/CEST

Sophia-Antipolis, 23 juin 2022 – 18h MyHotelMatch à la rencontre des actionnaires MyHotelMatch, plateforme innovante qui vise à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d’agence de voyages (OTTA – Online Tailored Travel Agency), participera au e-salon BoursoLive qui se déroulera les 27 et 28 juin 2022. Organisé par Boursorama, ce salon 100 % digital de la Bourse est dédié à la découverte et aux échanges entre actionnaires individuels et acteurs des marchés financiers. Deux rendez-vous à ne pas manquer : - venez à la rencontre de l'équipe de MyHotelMatch sur leur stand dédié - assistez à l'intervention de Jean-François Ott, Président Directeur Général de MyHotelMatch, le 27 juin à 16h50. Inscrivez-vous ici pour participer à cet évènement. Contacts Investisseurs - contact@myhotelmatch.com Presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65 A propos de MyHotelMatch

MyHotelMatch est une plateforme innovante basée sur l’Intelligence Artificielle (IA), qui vise à

révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d’agence de voyages (OTTA - Online

Tailored Travel Agency), qui sur le principe de la rencontre en ligne mettra en relation un voyageur et des hôtels avec des services hôteliers en ligne à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent. Ce challenge ambitieux ouvre à la société de nouvelles perspectives sur le marché porteur de l’hôtellerie en ligne. MyHotelMatch est situé au cœur de l’écosystème innovant 3 IA Côte d'Azur à Sophia Antipolis, ville labellisée et accueillant l’un des quatre Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (« 3IA ») nationaux. Ce pôle d’excellence permettra de créer des synergies et d’accélérer le développement des technologies de l’IA pour MyHotelMatch.

MyHotelMatch est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM).

