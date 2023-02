MYHOTELMATCH

06-Fév-2023 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 6 février 2023 - 18h MYHOTELMATCH dévoile sa version bêta accessible sur invitation lors du World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF) Le World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF) revient du 9 au 11 février 2023 sur la Côte d’Azur. Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes accueille cet événement international rassemblant décideurs et innovateurs du secteur de l'Intelligence Artificielle (IA). A cette occasion, l'équipe MyHotelMatch dévoilera la version bêta de son application qui reprend les principes de matching des sites de rencontre pour offrir des expériences de voyage uniques à ses utilisateurs et surtout, éviter le blind date. Au cours de ces 3 jours, le Palais des Festivals deviendra la capitale mondiale de l'IA, permettant aux participants de découvrir les innovations les plus prometteuses et de discuter de l'évolution de l'IA. Les 15 000 visiteurs attendus pourront bénéficier d’un programme de conférences de haut niveau avec plus de 100 intervenants internationaux, et découvrir plus de 200 exposants dont MyHotelMatch. Pour cet événement, le département des Alpes-Maritimes et la MIA (Maison de l'Intelligence Artificielle) s’associent pour présenter 25 startups innovantes qui illustrent la richesse de l'innovation et leur implication sur le territoire. MyHotelMatch fait partie de la sélection et sera présente sur le stand « Côte d’Azur, Terre d’IA » pour présenter la version bêta de son application dédiée au voyage. La MIA, projet unique en France, est le résultat d'une collaboration entre le département, la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis, l'Université Côte d'Azur et la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur. C’est un espace pour échanger, démontrer et partager des connaissances en IA, ainsi qu'un lieu pour développer de nouvelles innovations grâce aux données du territoire. La MIA vise à renforcer la synergie de l'écosystème en fédérant la recherche, la sphère publique et privée, tout en promouvant une IA éthique et responsable. Suite à cet évènement, MyHotelMatch lancera une 1ère version de sa plateforme de voyages au cours du 1er semestre 2023. Rendez-vous du 9 au 11 février au stand A14 - A16 ! Découvrez la vidéo de présentation de MyHotelMatch réalisée par la Maison de l’IA : cliquez-ici Contact Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com – 01 75 77 54 68 Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65 A propos de MyHotelMatch MyHotelMatch développe un outil d’innovation technologique qui veut révolutionner le monde du tourisme de luxe. A cette fin, la société a réalisé l’acquisition de la société MYAGENCY qui, avec 18 ans d’expérience dans ce domaine, dispose d’une base installée de plus de 80 000 projets réalisés auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnels, MyHotelMatch remet le « match » comme l’objectif fondamental de l’industrie du tourisme de luxe. Basée sur l’ultra profilage et la recommandation sociale, la plateforme s’inspire des sites de rencontre en ligne pour mettre en relation des voyageurs prestigieux et des hôtels avec des services hôteliers à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent. MyHotelMatch est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM). Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs). Fichier PDF dépôt réglementaire



