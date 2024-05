ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 13 JUIN 2024 1/10

MyHotelMatch Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 3.601.580,26 euros Siège social : 58 avenue d'Iéna 75016 Paris 542 030 200 RCS Paris (Formalités en cours) (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2024 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société MyHotelMatch sont avisés que l'Assemblée Générale se tiendra le jeudi 13 juin 2024 à 15 heures, au 58 avenue d'Iéna, 75116 Paris (l'« Assemblée Générale »), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions figurant ci-après. Les modalités d'organisation et de participation à l'Assemblée Générale pourraient être modifiées en fonction de l'évolution des impératifs sanitaires et légaux postérieure à la parution du présent avis. Ainsi, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : https://myhotelmatch.com/investisseurs/. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société invite également ses actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : contact@myhotelmatch.com. ORDRE DU JOUR Lecture du rapport spécial d'alerte du Commissaire aux comptes ; Lecture du rapport du Conseil d'administration ; Délai spécial de réunion de l'Assemblée Générale ; Délibération sur les faits relevés par le Commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte *** MODALITES DE PARTICIPATION Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée Générale (i) en y assistant personnellement, (ii) en votant par correspondance ou (iii) en donnant pouvoir au Président ou à un tiers. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l'Assemblée Générale les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1), au deuxième ( 2ème) jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, à savoir le mardi 11 juin 2024 à zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au NOMINATIF, cet enregistrement comptable dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l'Assemblée Générale. Pour les actionnaires au PORTEUR, ce sont les intermédiaires habilités, qui tiennent les comptes de titres au porteur, qui justifient directement de la qualité d'actionnaire de leurs clients auprès du CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, par la production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote à distance, à la procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. B) Mode de participation à l'Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée Générale peuvent demander une carte d'admission : 2/10

Pour les actionnaires au NOMINATIF : auprès du CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6,

avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr ;

: auprès du CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : ; Pour les actionnaires au PORTEUR : auprès de l'intermédiaire gestionnaire de son compte titres. A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules (3) suivantes : Voter par correspondance ;

Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ;

Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues aux articles L.225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce. Les actionnaires désirant voter par correspondance ou donner pouvoir devront utiliser le Formulaire Unique de vote par correspondance ou par procuration : Pour les actionnaires au NOMINATIF , le Formulaire Unique pourra être téléchargé sur le site internet de la Société https://myhotelmatch.com/investisseurs/ ou obtenu sur simple demande adressée au siège social de la Société, ou au CIC, à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09 ;

, le Formulaire Unique pourra être téléchargé sur le site internet de la Société ou obtenu sur simple demande adressée au siège social de la Société, ou au CIC, à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09 ; Pour les actionnaires au PORTEUR , le Formulaire Unique sera accessible sur le site internet de la Société : https://myhotelmatch.com/investisseurs/ ou pourra être obtenu auprès de leur établissement teneur de compte ou sur demande écrite auprès du CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09. La demande écrite du Formulaire Unique devra être faite au plus tard le sixième (6ème) jour précédant la date de réunion. Le Formulaire Unique sera accessible sur le site internet de la Société : https://myhotelmatch.com/investisseurs/ . Quelle que soit l'option choisie, l'actionnaire devra dater et signer le Formulaire Unique et le retourner comme indiqué ci- dessous : Pour les actionnaires au NOMINATIF (pur ou administré) : retourner le Formulaire Unique, complété

des instructions, au CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452

Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr , afin qu'il parvienne au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de l'Assemblée Générale, soit le 10 juin 2024 au plus tard ;

: retourner le Formulaire Unique, complété des instructions, au CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : afin qu'il parvienne au plus tard avant la tenue de l'Assemblée Générale, soit le 10 juin 2024 au plus tard ; Pour les actionnaires au PORTEUR : retourner le Formulaire Unique, complété des instructions à leur établissement teneur de compte qui le transmettra avec l'attestation de participation émise par ses soins au CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr , afin que ces deux documents parviennent au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de l'Assemblée Générale, soit le 10 juin 2024 au plus tard. Dans le cas où l'actionnaire souhaite donner pouvoir à son conjoint, à son partenaire de Pacs, à un autre actionnaire de la Société ou à toute autre tierce personne physique ou morale, la notification de la révocation d'un mandataire précédemment désigné et, le cas échéant, la désignation d'un nouveau mandataire doivent parvenir au CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, au plus tard trois jours calendaires précédant l'Assemblée Générale, soit le 10 juin 2024 au plus tard, par courrier indiquant le nom de la Société, la date de l'Assemblée Générale, les nom, prénom, domicile et numéro de compte pour les actionnaires au nominatif ou les références bancaires pour les actionnaires au porteur, ainsi que les nom, prénom et domicile du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires au porteur devront, en plus, obligatoirement demander à leur établissement teneur de compte d'envoyer une confirmation écrite au CIC Service Assemblées, à l'adresse ci- dessus indiquée. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. 3/10

Tout actionnaire ayant déjà demandé une carte d'admission ou voté par correspondance, ou donné pouvoir au Président ou à un tiers, n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale. Quelle que soit la situation de l'actionnaire, le Formulaire Unique ne devra être envoyé en aucun cas directement à la Société. C) Questions écrites Conformément à l'article L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Conseil d'administration des questions écrites à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être envoyées au Président du Conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 7 juin 2024 au plus tard. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet https://myhotelmatch.com/investisseurs/ . Compte tenu du délai impératif de tenue de la présente assemblée générale dans le mois suivant la date de notification faite par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article R.234-3 du Code de commerce, le présent avis intégrant les projets de résolutions vaut avis préalable au sens de l'article R. 225-73 du Code de commerce. D) Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : https://myhotelmatch.com/investisseurs/. Le Conseil d'Administration. 4/10

MyHotelMatch Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 3.601.580,26 euros Siège social : 58 avenue d'Iéna 75016 Paris 542 030 200 RCS Paris (Formalités en cours) (la « Société ») PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024 PREMIERE RESOLUTION Lecture du rapport spécial d'alerte du Commissaire aux comptes L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes visé à l'article L. 234-1 du Code de commerce, reçu par la Société le 13 mai 2024 prend acte dudit rapport. DEUXIEME RESOLUION Délai spécial de réunion de l'Assemblée générale L'Assemblée Générale donne acte au Conseil d'administration du respect de la réglementation applicable en matière d'Assemblées Générales étant précisé que le délai minimum de 35 jours entre la date de publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'un avis relatif à l'Assemblée générale et celle de ladite assemblée applicable aux sociétés dont les actions ne revêtent pas toutes la forme nominative prévu par l'article R. 225-73 I du Code de commerce ne peut être respecté car il est incompatible avec les règles spécifiques prévues en matière de procédure d'alerte visées aux articles L.234-1 et R.234-3 du Code de commerce qui prévoient que l'Assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par les commissaires aux comptes. TROISIEME RESOLUION Délibération sur les faits relevés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et du rapport du Conseil d'administration, prend acte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société relevés par les Commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-1 du Code de commerce, et valide les actions diligentées ainsi que les mesures envisagées par le Conseil d'administration en vue d'assurer la continuité d'exploitation de la Société. *** 5/10

MyHotelMatch Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 3.601.580,26 euros Siège social : 58 avenue d'Iéna 75016 Paris 542 030 200 RCS Paris (Formalités en cours) (la « Société ») RAPPORT SPECIAL D'ALERTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DU 7 MAI 2024 (Reproduction exacte pour les besoins de la brochure de convocation) Aux actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société MyHotelMatch (MHM) S.A. nous vous présentons notre rapport établi en application de l'article L. 234-1 du code de commerce relatif à la procédure d'alerte. Dans le cadre de l'exercice de notre mission, nous avons relevé les faits exposés ci-après que nous avons considérés de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre société et qui nous ont conduit à mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue par la loi. 1) Rappel des différentes phases de la procédure Nous avons demandé des explications sur ces faits à votre président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2024. Dans sa réponse du 29 mars votre président nous a fait part de son analyse de la situation et nous a indiqué les mesures envisagées. Suivant notre demande du 3 avril votre conseil d'administration, a délibéré sur cette situation le 17 avril puis le 26 avril 2024 suite à la formalisation d'un plan d'action. Nous estimons que les délibérations de votre conseil d'administration dont le procès-verbal ne nous a pas été transmis ce jour, ne sont pas de nature à assurer la continuité d'exploitation. C'est pourquoi nous avons demandé à votre président de convoquer cette assemblée générale par un courrier en date du 7 mai 2024.

Faits relevés de nature à compromettre la continuité d'exploitation

Votre société présente des retards de paiement de 615 k€ et sa filiale MHM Lab pour environ 500 K€ leurs activités ne permettent pas de faire face à leurs dettes et dans l'état actuel de leur trésorerie, elles ne sont pas en mesure de faire face à leurs échéances ;

Un plan d'étalement du règlement de ces dettes est envisagé par votre président mais ni MHM ni MHM Lab n'ont obtenu à notre connaissance l'accord de leurs créanciers ;

Le plan d'action consiste essentiellement à faire remonter de la trésorerie de la filiale NYS qui est en procédure de sauvegarde et qui doit à ce titre la somme de 678 K€. Cette position nous semble assez hypothétique et demande des mesures d'autorisation auprès de l'administrateur au plan ou du tribunal de commerce ce qui ne nous ont pas été fournies. Par ailleurs les autres mesures envisagées (cessions d'actifs, augmentation de capital, accélération des encaissements des clients de la filiale NYS) nous paraissent difficiles à mettre en œuvre dans un délai en adéquation avec l'urgence de la situation. Au regard de l'évolution de la situation et en dépit des mesures envisagées, la continuité de l'exploitation de votre entreprise demeure compromise. Ses raisons nous ont conduit à faire délibérer l'assemblée générale. Paris et Boulogne, le 7 mai 2024 Les commissaires aux comptes 6/10

MyHotelMatch Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 3.601.580,26 euros Siège social : 58 avenue d'Iéna 75016 Paris 542 030 200 RCS Paris (Formalités en cours) (la « Société ») RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2024 Chers Actionnaires, Nous vous avons convoqués en assemblée générale afin de statuer sur l'ordre du jour suivant : Lecture du rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes ;

Délai spécial de réunion de l'Assemblée Générale ;

Délibération sur les faits relevés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte. Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent rapport ainsi que tous les documents requis vous ont été adressés ou mis à votre disposition dans les délais prescrits par la loi. Nous vous demandons de nous en donner acte Lecture du rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes Nous vous rappelons que lorsque les commissaires aux comptes d'une société anonyme relèvent à l'occasion de l'exercice de leur mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ils déclenchent une procédure d'alerte prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code de commerce. Cette procédure comporte trois phases. Les commissaires aux comptes de la Société ont déjà exercé les deux premières phases, l'une auprès du président de la Société, la deuxième auprès du Conseil d'administration. Ils viennent de mettre en œuvre la troisième phase en demandant la convocation de cette assemblée générale à laquelle ils ont adressé un rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes. Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre acte de ce rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes visé à l'article L. 234-1 du Code de commerce, daté du 7 mai 2024 par la Société et dont il vous a été donné lecture lors de cette assemblée. Délai spécial de réunion de l'Assemblée Générale Nous vous demandons de bien vouloir donner acte au Conseil d'administration du respect de la réglementation applicable en matière d'Assemblées Générales étant précisé que le délai minimum de 35 jours entre la date de publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'un avis relatif à l'Assemblée Générale et celle de ladite assemblée applicable aux sociétés dont les actions ne revêtent pas toutes la forme nominative prévu par l'article R. 225-73 I du Code de commerce n'a pu être respecté car il est incompatible avec les règles spécifiques prévues en matière de procédure d'alerte visées aux articles L. 234-1 et R. 234-3 du Code de commerce qui prévoient que l'Assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes. 7/10

Délibération sur les faits relevés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte Nous vous apportons des précisions sur le contenu et les éléments qui fonde la mise en œuvre de la présente procédure d'alerte par les commissaires aux comptes. Le Président du Conseil d'administration de la Société a reçu une lettre de ses commissaires aux comptes, les cabinets RBA et Audit Plus, datée du 12 mars 2024, ayant pris connaissance de la situation actuelle de la trésorerie et du niveau d'activité de la Société et ayant constaté que : Les résultats des sociétés MHM et MHM Labs, sont lourdement déficitaires pour l'exercice 2023 ;

Les capitaux propres de la Société ne seront pas reconstitués, les pertes seront supérieures à la moitié du capital, et la situation nette de MHM Labs sera fortement négative ;

La Société et sa filiale MHM Labs présentent des retards de règlement fournisseurs d'environ 850 K€ hors dettes groupe et dont les honoraires des commissaires aux comptes impayés ;

La Société et sa filiale MHM Labs n'ayant pas de trésorerie, elles rencontrent actuellement d'importantes difficultés de liquidité. Les commissaires aux comptes ont indiqué que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la Société. Le Président du Conseil d'administration de la Société a adressé sa réponse le 29 mars 2024, en proposant des solutions. Le Président du Conseil d'administration de la Société a reçu la réponse des cabinets RBA et Audit Plus, datée du 3 avril 2024, indiquant que la réponse apportée par la Société ne semble pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation. Conformément aux dispositions de l'article L.234-1 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont donc invité le Président du Conseil d'administration de la Société à faire délibérer le Conseil d'administration sur les faits concernés. Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni le 17 avril 2024 et a pris acte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la Société relevés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-1 du Code de commerce, il a proposé des mesures. Le Président du Conseil d'administration a reçu le 13 mai 2024 la réponse des cabinets RBA et Audit Plus, datée du 7 mai 2024 indiquant qu'ils ont pris connaissance de l'ensemble des mesures que le Conseil d'administration de la Société a prises pour remédier à cette situation, mais, ces mesures ne semblant pas apporter à court terme les solutions nécessaires pour garantir la continuité de l'exploitation, ont invité la Société en application des articles L.234-1 alinéa 3 et R.234-3 du Code de commerce, à procéder, dans un délai de 8 jours suivant la réception de ce courrier, à la convocation dans les conditions prévues à l'article R. 225-62 et s. du même Code d'une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport spécial d'alerte ci-joint. Les commissaires aux comptes ont noté que (i) la société présente des retards de paiement de 615 k€ et sa filiale MHM Labs pour environ 500 K€, leurs activités ne permettent pas de faire face à leurs dettes et dans l'état actuel de leur trésorerie, elles ne sont pas en mesure de faire face à leurs échéances, (ii) un plan d'étalement du règlement de ces dettes est envisagé mais ni MHM ni MHM Labs n'ont obtenu à notre connaissance l'accord de leurs créanciers, et que (iii) le plan de sauvegarde de la filiale NYS (qui prendra fin en juin 2029) à date rend toute opération de cash- pooling de cette société disposant d'une trésorerie excédentaire avec la société mère MHM très hypothétique. Il est indiqué que le groupe a connu dans son projet de développement un retard préjudiciable à la situation de trésorerie (dont la position est actuellement très faible). Bien que la société ait signé en mars 2023 un partenariat technique et stratégique d'envergure avec le groupe Amadeus, la complexité de l'application, son développement et l'accélération des évolutions techniques d'intelligence artificielle ont provoqué des retards dans la mise en œuvre opérationnelle. 8/10

A ce jour, les principales échéances à court-terme du groupe sont les suivantes : MYHOTELMATCH : environ 400 000€ DETTES FOURNISSEURS : environ 600 000€ CREANCE ETAT TVA : environ 200 000€ MHM LABS : environ 450 000€ DETTES FOURNISSEURS : environ 300 000€ Dettes Sociales : 150 000€ La Société n'a reçu qu'une seule assignation d'un créancier dont la demande s'élève à 32 484€. Conscient de ces problématiques et assumant l'absence d'une gestion managériale efficiente, le Conseil d'administration a décidé de prendre diverses mesures. Les administrateurs se sont donc réunis le 21 mai 2024, ayant pris acte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la Société relevés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-1 du Code de commerce, ont proposé des mesures suivantes afin de permettre la continuité d'exploitation de la Société : Réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 3M€ par incorporation du compte courant de l'actionnaire de référence (Ott Héritage) à hauteur de 2M€ et en numéraire permettant l'entrée d'un ou plusieurs nouvel investisseur à hauteur de 1M€ pour financer les besoins de trésorerie par les marchés financiers pour la société mère MHM ;

Réduction du nominal de l'action de la Société ;

Baisser le prix des bons de souscription d'action (BSA) et celui des obligations remboursables en action (ORA) sur un cours proche et inférieur au cours actuel et réduire la durée d'exercice des bons de souscription d'action (BSA) et celui des obligations remboursables en action (ORA) du 4 décembre 2024 au 31 juillet 2024 afin d'encourager les détenteurs de BSA de les exercer, et aux détenteurs d'ORA de les convertir à courte terme ;

Signer un mandat avec une banque d'affaires dans l'objectif de vendre certains actifs du groupe non essentiels ;

Recouvrer les créances de la filiale Tunisienne à hauteur de 300 K€ ;

Réévaluer le montant de loyer 2023 au bénéfice de MHM à hauteur de 200 K€ ;

Augmenter le loyer aux sous-locataires d'un montant mensuel de 40 K€ le temps de vendre le droit au bail pour un montant de 300 K€ ;

sous-locataires d'un montant mensuel de 40 K€ le temps de vendre le droit au bail pour un montant de 300 K€ ; Vendre certains éléments corporels dans le cadre de l'activité de MYDRIVER et notamment l'acquisition récente d'un véhicule de 100 K€ ;

Réduire les délais de règlement des clients de NYS ; et

Proposer des échéanciers de paiements de dettes afin d'étaler les dettes. *** Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner toutes les explications complémentaires que vous pourriez désirer. En cas d'accord de votre part, nous vous invitons à approuver les résolutions qui vous sont présentées. Le Conseil d'Administration 9/10