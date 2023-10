MyHotelMatch

MyHotelMatch: Lancement de la première version de l’application MYHOTELMATCH



19-Oct-2023 / 08:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.





Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 19 octobre 2023 – 8h30 Lancement de la première version de l’application MyHotelMatch

MYHOTELMATCH, la plateforme de voyage de luxe nouvelle génération basée sur le matching, déploie la toute première version de son application. Disponible à quelques privilégiés avant d’être téléchargeable sur les stores le 1er novembre, l’application nouvelle génération de réservation d’hôtels voit le jour après une année intense de développement et d’engagement. Cette première version de l’application propose quatre fonctionnalités de base, essentielles à l’application : le profiling, le matching, le chating et le booking. Multi profilage pour un matching réussi déclencheur d’expériences uniques MYHOTELMATCH propose un multi-profiling empirique, évolutif et volontaire basé sur des éléments fixes et variables pour les hôteliers (équipes, mix-client, période…) mais aussi pour les voyageurs (type de séjour souhaité, budget, accompagnants…). Avec une approche différente du « mass market »des sites de réservation traditionnels qui utilisent essentiellement le classement par prix par chambre et par nuit par le multi-profiling volontaire permet à chaque utilisateur de mettre en avant ses atouts en toute transparence pour déclencher un « matching parfait » et donc éviter les blind dates[1] le tout grâce à une application à la pointe de l’innovation poussée par l’intelligence artificielle. Un fonctionnement reposant sur la proactivité de tous les acteurs MyHotelMatch récompense toutes les personnes qui fournissent des efforts sur la plateforme et souhaite partager équitablement la commission avec les proactifs qui aident leurs pairs dans la réalisation d’un séjour. Sur MyHotelMatch, la recommandation ciblée et pertinente est rémunérée ! Tout est une question d’homophilie[2] et ce principe est au cœur de la plateforme. Les utilisateurs pourront utiliser la pondération pour attribuer une valeur aux profils de leurs amis. Ainsi, tous les utilisateurs, qu’ils soient voyageurs, hôteliers, propriétaires ou employés d’hôtels peuvent recommander un établissement. L’hôtelier au cœur de la création de valeur MYHOTELMATCH propose à ses partenaires hôteliers une commission dégressive de 15% à 10% beaucoup plus attractive que les commissions prélevées par les plateformes traditionnelles (environ 20%). Ce choix est basé sur une réflexion simple : en proposant les commissions les plus basses du marché et dégressives en fonction des volumes, MYHOTELMATCH permet à ses partenaires hôteliers d’améliorer leur situation financière. A cette occasion, Yves Abitbol déclare : « ce lancement est pour nous la première étape vers la conquête d’un nouveau monde : celui où les hôteliers ont la possibilité de choisir leurs clients et de les accueillir tout en les connaissant parfaitement à l’avance. » L’application marque un tournant important pour la société qui se concentre d’ores et déjà sur la deuxième version et l’intégration de nouveaux partenaires. Contacts MYHOTELMATCH Relation investisseurs – Foucauld Charavay – fcharavay@actifin.fr – +33(1) 56 88 11 10 Relations presse – Michaël Scholze – michael.scholze@actifin.fr -33(1) 56 88 11 14

A propos de MYHOTELMATCH MYHOTELMATCH est l’agence de voyage de luxe nouvelle génération, inspirée des sites de rencontre en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en faisant en sorte que voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d’hôtels soient en parfaite osmose. Le Groupe possède 5 filiales opérationnelles – MY CONCIERGE, MY DMC, MY EVENT, MY DRIVER, MY TRAVEL - qui bénéficient de plus de 18 ans d’expérience dans les services sur-mesure avec une base installée de plus de 80 000 expériences réalisées auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnelles, MYHOTELMATCH développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et chaque hôtel des expériences hyper-personnalisées et adaptées. MYHOTELMATCH est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C ISIN : FR001400IE67– MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH est éligible au PEA-PME Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs). [1] Mauvaise surprise [2] Goûts communs aux personnes similaires à soi-même Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Lancement de la première version de l’application MYHOTELMATCH