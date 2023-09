MyHotelMatch

MyHotelMatch: Un premier semestre porté par l'intégration réussie de MYAGENCY



22-Sep-2023 / 07:51 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.





Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 22 septembre 2023 – 8h30 Un premier semestre porté par l’intégration réussie de MYAGENCY Lancement confirmé de MYHOTELMATCH le 18 octobre Une innovation de rupture dans l’univers du tourisme de luxe Un nouvel accélérateur de croissance pour changer de dimension MYHOTELMATCH (FR001400IE67 MHM), la plateforme de voyages de luxe nouvelle génération basée sur le matching, publie son chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2023. Pour rappel, MYHOTELMATCH n’avait pas réalisé de chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2022, sa filiale MYAGENCY acquise en juin 2022 n’ayant été intégrée qu’à compter de juillet 2022. En intégrant MYAGENCY sur le premier semestre 2022, l’activité proforma[1] affiche une progression de 37% par rapport à la même période l’an passé. Une performance remarquable qui matérialise la solide dynamique de MYAGENCY[2]. Tous les indicateurs sont au vert pour la seconde partie de l’année avec en particulier le lancement confirmé le 18 octobre de l’application MYHOTELMATCH qui va à la fois ouvrir la voie à la conquête de nouveaux marchés et démultiplier le potentiel de croissance sur les activités historiques. En M€, données non auditées

Normes comptables françaises S1 2023 S1 2022 Variation en % Chiffre d’affaires consolidé 7,0 0 +7M€ Chiffre d’affaires proforma[3] 7,0 5,13 +37% Une solide performance portée par l’ensemble des indicateurs opérationnels La solide progression du semestre a été portée par l’intégration réussie de MYAGENCY dont les performances ont été au rendez-vous sur tous les indicateurs opérationnels. Sur la première partie de l’année, le portefeuille clients a ainsi enregistré une hausse de 15% portant le parc total de clients actifs (particuliers et « corporate ») à plus de 400. L’évolution du panier moyen a également été très favorable avec une dépense moyenne en progression à plus de 40 000€ par client. Cette valorisation de la base installée illustre la force du modèle d’affaires adossé à une offre de services complémentaires et enrichis en permanence (conciergerie, événementiel, mobilités, affaires). Une offre 360° dans l’univers du luxe permettant de fidéliser et de développer une clientèle « premium » à la recherche d’expériences uniques. Parmi les activités qui ont particulièrement performé, on peut citer MYDRIVER, une solution de transport de personne en véhicule propre (full électrique ou hybrid) qui affiche une forte croissance sur le semestre. Ce service, au cœur des enjeux de réduction des gaz à effet de serre, est aujourd’hui plébiscité par la clientèle corporate comme par les particuliers. Autre fait marquant de ce semestre : le partenariat technologique signé en avril avec AMADEUS qui permet de proposer une offre hôtelière haut de gamme couvrant plus de 190 pays avec déjà des gains de productivité importants pour les équipes. Ce partenariat sera également un atout décisif dans le succès de l’application MYHOTELMATCH. Une nouvelle organisation focalisée sur la performance et le développement des synergies technologiques et commerciales Au-delà de la solide dynamique d’activités, les derniers mois ont aussi été marqués par la refonte de l’organisation du Groupe autour de deux pôles d’expertise complémentaires : MHM LABS dédié aux efforts d’innovation et de développement de l’application MYHOTELMATCH et plus largement à la valorisation des synergies technologiques activables sur l’ensemble des activités du Groupe ;

MYAGENCY fer de lance de l’ensemble des filiales opérationnelles et désormais focalisé sur le renforcement des performances dans la croissance et la rentabilité. Cette nouvelle organisation est aujourd’hui animée par une équipe pleinement engagée répartie entre Paris et Sophia Antipolis. 2023 : prêt pour l’accélération Dans le cadre de cette transformation, une nouvelle étape sera franchie au quatrième trimestre avec le lancement confirmé le 18 octobre de l’application MYHOTELMATCH. Cette plateforme de réservation de voyages, aujourd’hui sans concurrence directe à l’échelle internationale, va révolutionner le tourisme de luxe en associant à une offre hôtelière de référence les technologies de matching qui ont fait le succès des sites de rencontre. Des atouts qui vont permettre d’offrir une expérience utilisateurs unique, renforcée par le déploiement de partenariats de premier plan à l’échelle internationale. Au-delà du potentiel de conquête important sur les nouveaux utilisateurs, la croissance de MYHOTELMATCH bénéficiera aussi de synergies importantes avec les activités et la base installée de MYAGENCY, qui viendront dès le lancement démultiplier le potentiel de génération de revenus. Au regard de ces perspectives très favorables, MYHOTELMATCH est aujourd’hui en ordre de marche pour franchir une nouvelle étape dans son histoire. Cette dynamique s’inscrira dans un marché structurellement porteur et riche d’opportunités. Ainsi en 2022, le marché du tourisme de luxe a représenté plus de 20 milliards de dollars. Il devrait dépasser les 150 milliards d’ici à 2032 soit une croissance annuelle moyenne attendue supérieure à 15% (source : Global Market Insights, février 2023). Prochain rendez-vous : Publication des résultats du premier semestre 2023 le 2 octobre Contacts MYHOTELMATCH Relation investisseurs – Foucauld Charavay – fcharavay@actifin.fr – +33(1) 56 88 11 10 Relations presse – Sophia Ajerod - sophia.ajerod@actifin.fr-33(1) 56 88 11 16

A propos de MYHOTELMATCH MYHOTELMATCH est l’agence de voyage de luxe nouvelle génération, inspirée des sites de rencontre en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en faisant en sorte que voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d’hôtels soient en parfaite osmose. Le Groupe possède 5 filiales opérationnelles – MY CONCIERGE, MY DMC, MY EVENT, MY DRIVER, MY TRAVEL - qui bénéficient de plus de 18 ans d’expérience dans les services sur-mesure avec une base installée de plus de 80 000 expériences réalisées auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnelles, MYHOTELMATCH développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et chaque hôtel des expériences hyper-personnalisées et adaptées. MYHOTELMATCH est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C ISIN : FR001400IE67– MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH est éligible au PEA-PME Plus d’informations sur myhotelmatch.com(Rubrique Investisseurs). 1) Intégration de MYAGENCY sur l’ensemble du semestre en 2022 et 2023 2) Intégration de MY AGENCY en juillet 2022 3)MY AGENCY intégré sur l’ensemble du premier semestre 2022 et 2023 Fichier PDF dépôt réglementaire



