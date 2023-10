MyHotelMatch est l'agence de voyage nouvelle génération, inspirée des sites de rencontre en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en mettant en relation voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d'hôtels. Le groupe, via ses filiales My Concierge, My DMC, My Event, My Driver et My Travel, propose des services sur-mesure auprès d'une clientèle VIP. En rupture avec les OTA (Online Travel Agency) traditionnelles, MyHotelMatch développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et chaque hôtel des expériences personnalisées et adaptées.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial