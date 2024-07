MyMD Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de deux nouvelles plates-formes thérapeutiques qui traitent les causes de la maladie plutôt que de s'attaquer uniquement aux symptômes. MYMD-1 est une plateforme médicamenteuse basée sur une petite molécule au stade clinique qui régule le système immunitaire afin de contrôler le TNF-a, responsable de l'inflammation chronique, et d'autres cytokines de signalisation cellulaire pro-inflammatoires. MYMD-1 est en cours de développement pour retarder le vieillissement, augmenter la longévité et traiter les maladies auto-immunes. Il présente également un potentiel thérapeutique anti-fibrotique et anti-prolifique. La deuxième plateforme de médicaments de la société, Supera-CBD, est développée pour traiter la douleur chronique, la dépendance et l'épilepsie. Supera-CBD est un dérivé synthétique et préclinique du cannabidiol dont il a été démontré qu'il cible efficacement les récepteurs cannabinoïdes de type 2 (CB2). Le Supera-CBD se lie aux récepteurs opioïdes et les inhibe, ce qui permet de le comparer au cannabidiol (CBD) d'origine végétale.