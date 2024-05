Mynaric AG est une société holding basée en Allemagne, spécialisée dans le développement de technologies de communication laser pour la communication point à point à grande largeur de bande et à longue distance entre des objets mobiles pour des applications terrestres, aériennes et spatiales. Ses produits de transmission de données sans fil comprennent des stations optiques au sol, des terminaux air-sol, air-air et spatiaux, ainsi que des sous-composants et des solutions personnalisées. Les applications des produits de l'entreprise comprennent les réseaux à haute altitude, la télésurveillance sécurisée, les liaisons descendantes pour les satellites d'observation de la Terre, les constellations de satellites et les infrastructures de villes intelligentes, entre autres. L'entreprise coopère avec le Centre aérospatial allemand (DLR) dans la recherche sur la communication optique en espace libre. La société fournit des services centralisés au groupe Mynaric, qui se compose de Mynaric Lasercom GmbH, Mynaric Systems GmbH et Mynaric USA, Inc, une succursale aux États-Unis, qui soutient les clients nord-américains dans le cadre de projets spéciaux.

Secteur Communications et réseautage