Myriad Genetics, Inc. est une société de tests génétiques et de médecine de précision. La société propose des tests qui permettent d'évaluer le risque de développement ou de progression d'une maladie chez un individu et d'orienter les décisions thérapeutiques dans des spécialités médicales où les connaissances génétiques peuvent améliorer de manière significative les soins de santé des patients et réduire les coûts des soins de santé, et comprend des services d'entreprise, tels que la finance, les ressources humaines, les services juridiques et les technologies de l'information. L'entreprise a trois domaines clés dans lesquels elle dispose de produits, de capacités et d'une expertise spécialisés : l'oncologie, la santé des femmes et la santé mentale. Dans le domaine de l'oncologie, elle propose des tests pour les patients atteints de cancer et des tests diagnostiques compagnons qui fonctionnent avec les médicaments et les traitements correspondants. Elle propose également le test ADN SneakPeek Early Gender qui peut révéler le sexe du bébé dès la sixième semaine de grossesse. Ses produits comprennent MyRisk, BRACAnalysis, BRACAnalysis CDx, MyChoice CDx, Prolaris, EndoPredict, Foresight, Prequel, SneakPeek et GeneSight.

Indices liés Russell 2000