Myriad Genetics s'associe à l'Institut für Hämopathologie Hamburg et au Centre Georges-François Leclerc pour étendre l'accès aux tests génétiques en Europe

SALT LAKE CITY, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myriad Genetics, Inc., (NASDAQ : MYGN), leader dans le domaine des tests génétiques et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui deux partenariats avec l'Institut für Hämopathologie Hamburg (HPH) à Hambourg, en Allemagne, et le Centre Georges-François Leclerc (CGFL) à Dijon, en France, visant à étendre l'accès au test MyChoice® CDx Plus. L’HPH et le CGFL rejoignent le réseau de laboratoires partenaires de Myriad pour aider à soutenir l'accès équitable des patients aux tests génétiques sur les principaux marchés européens.

MyChoice CDx Plus est un test diagnostique compagnon marqué CE-IVD qui détermine le statut de la déficience de la voie de recombinaison homologue (HRD) chez les femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire. La détermination du statut HRD peut aider les professionnels de santé à mieux identifier les patientes éligibles à un traitement par inhibiteurs de PARP.

À Hambourg, Myriad délivrera une licence et fournira la technologie MyChoice CDx Plus à l’HPH, qui réalisera le test dans son laboratoire, et rendra un compte-rendu basé sur le score d'instabilité génomique (GIS), propriété de Myriad, et les gènes de réparation par recombinaison homologue, notamment BRCA1 et BRCA2. En France, Myriad délivrera une licence pour sa technologie MyChoice CDx Plus au CGFL afin que ce dernier réalise le test dans son laboratoire et fournisse le GIS, propriété de Myriad, parallèlement à son offre interne BRCA tumoral.

« Les patientes et leurs médecins ont besoin d'un ensemble de réponses rapides, complètes et fondées sur des données pour les aider à prendre en charge la maladie dès le début », a déclaré Nicole Lambert, Chief Operating Officer, Myriad Genetics. « Grâce à notre collaboration avec des laboratoires innovants comme l’HPH et le CGFL, nous sommes en mesure de proposer le test MyChoice CDx Plus sur les marchés mondiaux et de fournir des informations génétiques essentielles qui peuvent aider les professionnels de santé à orienter des décisions de traitement du cancer de l'ovaire plus personnalisées et ciblées pour les patientes. »

En 2021, Myriad a établi son premier partenariat avec le laboratoire de l'Institut de Pathologie de l'Universitätsklinikum Marburg en Allemagne. Myriad prévoit de continuer à développer son programme de partenariat avec des laboratoires dans d'autres pays, et valide actuellement un quatrième laboratoire à Copenhague, au Danemark.

À propos de Myriad Genetics

Myriad Genetics est une société leader dans le domaine des tests génétiques et de la médecine de précision, qui se consacre à faire progresser la santé et le bien-être de tous. Myriad conçoit et fournit des tests génétiques qui aident à évaluer le risque de développer une maladie ou le risque de progression de la maladie et orientent les décisions thérapeutiques dans toutes les spécialités médicales où les connaissances génétiques peuvent améliorer de manière significative les soins aux patients et réduire les coûts de la santé. Fast Company a nommé Myriad parmi les entreprises les plus innovantes du monde pour 2022. Pour davantage d’informations, veuillez consulter www.myriad.com.

Déclaration relative au Safe Harbor

