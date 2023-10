MyState Limited fournit des produits et services bancaires, fiduciaires et de fonds gérés par l'intermédiaire de ses filiales à 100 % MyState Bank Limited (MyState Bank) et TPT Wealth Limited (TPT Wealth). Les segments de la société comprennent la division bancaire et la division de gestion de patrimoine. Les produits proposés par la division bancaire comprennent des prêts, notamment des prêts immobiliers, des prêts personnels, des découverts, des lignes de crédit et des produits commerciaux, des comptes d'épargne transactionnels, des dépôts à terme fixe et des produits d'assurance. La division Wealth Management propose des services de gestion de fonds et de fiducie. Elle opère principalement en Tasmanie. Elle propose des solutions de crédit immobilier, d'épargne et de banque transactionnelle par le biais de canaux numériques et de succursales, d'un centre de contact basé en Australie, de prêteurs mobiles et de courtiers en prêts hypothécaires. TPT Wealth propose des services de gestion d'actifs et des services fiduciaires par l'intermédiaire de gestionnaires de relations et de canaux numériques.

Secteur Banques