Mystic Holdings, Inc. est une société holding qui, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, est une entreprise intégrée de cannabis. L'entreprise se consacre à la culture et à la production de cannabis à des fins médicales et récréatives, ainsi qu'à l'exploitation de dispensaires de détail pour le cannabis et les produits de consommation du cannabis. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Qualcan, LLC (Qualcan), vend en gros ses produits, qui comprennent des fleurs de cannabis, des produits comestibles et des concentrés, sous la marque Qualcan, à des dispensaires agréés par l'État qui utilisent METRC, un système de suivi imposé par l'État. Outre ses activités de vente en gros, la société exploite, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 % Picksy, LLC et Picksy Reno, LLC (qui exercent également leurs activités sous la marque Jade Cannabis Co.), deux dispensaires de vente au détail à des fins récréatives/médicales (l'un dans le comté de Clark, à Las Vegas, et l'autre à Reno). Qualcan possède une installation de culture et de production de cannabis capable de produire environ 600 livres de cannabis commercialisable par mois.

Secteur Installations et services en soins de santé