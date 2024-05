MYT Netherlands Parent B.V. est une société holding basée en Allemagne. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Mytheresa Group GmbH, opère en tant que plateforme de commerce électronique pour le consommateur mondial de mode de luxe, en plus de son magasin de détail phare et de son magasin pour hommes à Munich. Les segments de l'entreprise comprennent les opérations en ligne et les magasins de détail. Les activités de la société se situent à la croisée de la mode de luxe, de la technologie et du service.

Secteur Internet