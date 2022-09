Mytheresa accélère sa croissance au T4 et termine l'exercice fiscal avec une croissance de la VBM de 21,3 %, une croissance de la VBM de 66,3 % sur deux ans et une rentabilité record de 9,6 % pour la marge sur BAIIA ajusté 18/09/2022 | 23:25 Envoyer par e-mail :

Solidité du chiffre d'affaires mise en évidence par la croissance de 66,3 % de la VBM sur deux ans (exercice 2022 par rapport à l’exercice 2020) et la croissance de 97,1 % de la VBM sur trois ans (exercice 2022 par rapport à l’exercice 2019)

Croissance de la marge brute à 24 % pour l’exercice 2022

Pour l’exercice 2023, on attend une croissance de 16 à 22 % de la VBM avec une marge sur BAIIA ajusté stable comprise entre 9,0 et 9,5 % MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE : MYTE) ("Mytheresa" ou la "Société"), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers pour son quatrième trimestre et pour son exercice 2022 clos au 30 juin 2022. La plateforme numérique multimarques de luxe a généré de solides résultats pour l’exercice complet et réalisé un autre trimestre de croissance continue du chiffre d’affaires avec une rentabilité accrue. Mytheresa se voit comme parfaitement positionnée pour tirer parti de la transition en cours vers les sites en ligne des consommateurs de luxe, de la consolidation continue du secteur du luxe en ligne et des opportunités d'accroissement des parts du marché mondial. Michael Kliger, président-directeur général de Mytheresa, a déclaré : « Nos solides résultats financiers pour l’exercice 2022, ainsi que pour le quatrième trimestre, nous placent en tête des plateformes numériques en termes de performance. Les résultats prouvent le positionnement et le modèle commercial uniques de Mytheresa. Nous avons réalisé une croissance et une rentabilité excellentes dans un contexte de difficultés économiques et géopolitiques. Nous restons absolument convaincus que le secteur du luxe haut de gamme en ligne, associé à notre modèle commercial supérieur, procurera d’excellents résultats pour nos investisseurs dans les années à venir. Nous conserverons bien sûr toute la souplesse nécessaire pour réagir aux développements externes et à leurs répercussions potentielles sur nos activités. » M. Kliger a ajouté : « Au quatrième trimestre, la croissance de notre VBM s’est accélérée par rapport au T3, nous avons constaté une croissance de la VBM supérieure à la moyenne aux États-Unis, où nous avons consolidé notre position de destination shopping de prédilection pour les consommateurs de luxe. L’engagement et la fidélité des clients ont continué de croître, témoignant de notre positionnement unique pour attirer un client multimarques de grande valeur qui apprécie l’excellence de notre service. Nous nous voyons comme l’un des rares gagnants dans le domaine du commerce en ligne de luxe, qui est manifestement en train de consolider. » FAITS FINANCIERS MARQUANTS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS AU 30 JUIN 2022 Augmentation de 18,2 % de la VBM en glissement annuel à 196,7 M€, contre 166,4 M€ lors de l'exercice précédent

Augmentation du chiffre d'affaires net de 12,5 M€ (soit 7,7 %) en glissement annuel à 174,8 M€, inférieure à la VBM en raison d’une transition prévue de marques au Curated Platform Model (CPM) et des effets subséquents de l’enregistrement des frais de plateforme en tant que chiffre d'affaires net

Croissance de 22,4 % de la marge brute. Augmentation de 650 points de base de la marge bénéficiaire brute à 54,2 %, contre 47,7 % pour l'exercice précédent, grâce à l'augmentation des ventes CPM générant une marge brute de 100 %

Croissance de 22,7 % du BAIIA ajusté, qui atteint 13,8 M€, et hausse de 100 points de base de la marge sur BAIIA ajusté par rapport au trimestre précédent pour atteindre 7,9 %

Marge d'exploitation ajustée de 6,5 %, contre 5,6 % au cours de la même période de l'exercice précédent

Marge de bénéfice net ajusté de 6,7 %, en comparaison de 4,7 % au cours de la même période de l'exercice précédent FAITS FINANCIERS MARQUANTS POUR LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS CLOSE AU 30 JUIN 2022 Augmentation de 21,3 % de la VBM à 747,3 M€, contre 616,1 M€ lors de l'exercice 2021

Progression des ventes nettes à 689,8 M€, soit une croissance de 12,7 % par rapport aux 612,1 M€ de l'exercice 2021

Croissance de 23,7 % de la marge brute. Augmentation de 460 points de base de la marge bénéficiaire brute à 51,5 %, contre 46,9 % pour l'exercice précédent, liée à l'augmentation des ventes CPM générant une marge brute de 100 %

Croissance de 20,7 % du BAIIA ajusté à 66,3 M€ et hausse de 60 points de base de la marge sur BAIIA ajusté par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 9,6 %

Marge d'exploitation ajustée de 8,3 %, contre 7,6 % lors de l’exercice précédent

Augmentation de 130 points de base de la marge de bénéfice net ajusté à 6,5 % pour l’exercice 2022

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie durant l’exercice pour atteindre 36,8 M€ POINTS FORTS DE L'ACTIVITÉ RÉCENTE Forte expansion mondiale : Croissance accélérée de la VBM mondiale avec +18,2 % par rapport au T4 de l’exercice 2021 et forte croissance au cours de l’exercice 2022 avec +21,3 % par rapport à l’exercice 2021 et +66,3 % par rapport à l’exercice 2020

De nouveau, une croissance de la VBM supérieure à la moyenne aux États-Unis, avec +28,0 % par rapport au T4 de l’exercice 2021

Organisation d’un nombre record d’événements à fort impact pour les plus grands clients en Europe et aux États-Unis

Lancement fructueux de la nouvelle catégorie LIFE comprenant des produits pour la décoration intérieure et d’autres pour le lifestyle, ouvrant la voie à un potentiel de croissance future Poursuite des partenariats avec les marques : Lancement d’un nombre record de collections de capsules exclusives et pré-lancements en collaboration avec Dolce & Gabbana, Dries van Noten, Pucci, Bottega Veneta, Gucci, Zimmermann, Valentino et bien d'autres encore

Pop up digital avec Rimowa présentant les “Originals” ainsi qu’une première mondiale de la nouvelle animation en couleur “Quartz”

Poursuite du déploiement avec de solides résultats financiers pour le Curated Platform Model (CPM) avec 6 marques lancées Croissance de la clientèle de grande valeur : Croissance de 16,4 % du nombre de clients actifs au cours des douze derniers mois pour atteindre 781 000 clients

Un nombre substantiel de nouveaux acheteurs au T4 de l’exercice 2022 avec plus de 120 000 clients

Les taux de rachat des cohortes de nouveaux clients acquises au T2 de l’exercice 2022 font apparaître au T4 des tendances positives par rapport à la cohorte du T2 de l’exercice 2021

Forte croissance du nombre de clients importants (+22,1 % au T4 de l’exercice 2022 par rapport au T4 de l’exercice 2021) et augmentation de 5,8 % de la VBM moyenne pour tous les clients au T4 de l’exercice 2022 par rapport au T4 de l’exercice 2021 Une performance opérationnelle régulière et solide : Solides avantages opérationnels pour les clients avec la finalisation prévue lors de l’exercice 2024 d’un nouvel entrepôt à l’aéroport de Leipzig, qui progresse actuellement comme prévu

Maintien d’un très haut niveau de satisfaction de la clientèle, avec un taux de recommandation net de 83,2 % au T4 de l'exercice 2022, l’un des meilleurs du secteur

Forte marge bénéficiaire brute de 54,2 % au T4 de l'exercice 2022, en raison de l'accent soutenu mis sur les activités à tarif plein et de la hausse de la part de CPM dégageant une marge brute de 100 %

Tous les indicateurs opérationnels ont affiché lors de l’exercice 2022 un excellent niveau de résilience et d’adaptabilité du modèle d’entreprise de Mytheresa malgré une conjoncture économique difficile PERSPECTIVES COMMERCIALES Pour l'exercice complet se terminant le 30 juin 2023, nous prévoyons : Une VBM comprise entre 865 et 910 M€, soit une croissance de 16 à 22 %

Un chiffre d'affaires net compris entre 755 et 800 M€, soit une croissance de 10 à 16 %

Une marge brute comprise entre 410 et 435 M€, soit une croissance de 16 à 22 %

Un BAIIA ajusté compris entre 68 et 76 M€ et une marge sur BAIIA ajusté comprise entre 9,0 et 9,5 % Pour le moyen terme, nous confirmons nos objectifs d’une croissance annuelle de 22 à 25 % de la VBM, ainsi qu’une légère hausse de la marge sur BAIIA ajusté autour de 9 à 10 %. Les déclarations prospectives qui précèdent reflètent les attentes de Mytheresa à ce jour. Compte tenu du nombre de facteurs de risque, d'incertitudes et d'hypothèses évoqués ci-dessous, les résultats réels pourraient varier de façon significative. Mytheresa n'a pas l'intention de mettre à jour ses déclarations prospectives avant l'annonce de ses prochains résultats trimestriels, hormis dans des déclarations accessibles au public. INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LA WEBDIFFUSION Mytheresa organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 le 15 septembre 2022 à 8h00 (heure de l'Est). Les personnes souhaitant participer à la webdiffusion doivent accéder à la conférence téléphonique en se connectant au site de Mytheresa consacré aux relations avec les investisseurs à l'adresse https://investors.mytheresa.com. Les personnes souhaitant participer par téléphone peuvent appeler le +1 (844) 200-6205 (États-Unis) ou le +1 (929) 526-1599 (international). Le code d'accès sera 702246. Un enregistrement sera disponible via la webdiffusion sur le site de Mytheresa consacré aux relations avec les investisseurs. La rediffusion téléphonique sera disponible du 16 septembre 2022 à 11h00 (heure de l'Est) au 22 septembre 2022 en composant le +1 (866) 813-9403 (États-Unis) ou le +44 204 525-0658 (international). Le code d'accès pour la rediffusion sera 829670. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse contient des “déclarations prospectives” telles que définies dans la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et dans la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, y compris des déclarations concernant l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 ; l'impact des restrictions sur l'utilisation des identifiants pour les annonceurs (IDFA) ; les ventes, les dépenses et la rentabilité futures ; le développement futur et la croissance attendue de notre entreprise et de notre industrie ; notre capacité à exécuter notre modèle d'entreprise et notre stratégie commerciale ; la disponibilité de liquidités et d'une capacité d'emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds de roulement, au service de la dette et aux dépenses d'investissement pour les douze prochains mois ; et les dépenses d'investissement prévues. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les termes suivants : « anticiper », « croire », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « en cours », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou leur forme négative, l’emploi du conditionnel ou du futur, ou d'autres termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Ces déclarations sont uniquement des prédictions. Les événements ou résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. En évaluant ces déclarations et nos perspectives, le lecteur est invité à examiner attentivement les facteurs énoncés ci-dessous. À moins que la loi ne l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'événements ou circonstances postérieurs à la date de publication du présent communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements inattendus. La concrétisation ou la réussite des points abordés dans ces déclarations prospectives implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si l'une des hypothèses se révèle incorrecte, nos résultats pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives que nous faisons. Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des prédictions d'événements futurs. Les déclarations prospectives représentent les convictions et hypothèses de notre direction uniquement à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Pour obtenir de plus amples informations sur ces facteurs, ainsi que d'autres, qui pourraient affecter nos résultats financiers, veuillez-vous référer aux documents que nous déposons périodiquement auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières ("SEC"), y compris la section intitulée "Risk Factors" figurant dans le formulaire 20-F déposé le 15 octobre 2021 en vertu du règlement 424(b)(4) de la loi Securities Act. Ces documents sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et dans la rubrique SEC Filings de la section Investor Relations de notre site Web à l'adresse : https://investors.mytheresa.com. À PROPOS DES MESURES FINANCIÈRES NON IFRS ET DES PARAMÈTRES D'EXPLOITATION Nous examinons un certain nombre de paramètres opérationnels et financiers, y compris les indicateurs commerciaux et non IFRS suivants, afin d'évaluer notre activité, de mesurer nos performances, d'identifier les tendances qui affectent notre activité, de formuler des plans d'affaires et de prendre des décisions stratégiques. Nous présentons le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté, le bénéfice net ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, ainsi que la marge d'exploitation ajustée et la marge de bénéfice net ajusté car ils sont fréquemment utilisés par les analystes, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises de notre secteur. En outre, nous pensons que ces mesures sont utiles pour mettre en évidence les tendances de nos résultats d'exploitation, car elles excluent l'impact d’éléments hors du contrôle de la direction ou ne reflétant pas nos opérations et performances courantes. Le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté ont des limites car ils excluent certains types de dépenses. Nous n'utilisons le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté, le bénéfice net ajusté, ainsi que la marge sur BAIIA ajusté, la marge d’exploitation ajustée et la marge de bénéfice net ajusté qu'à titre d'information complémentaire. Nous recommandons d'évaluer chaque ajustement et les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est approprié à des fins d’analyse complémentaire. Nos mesures financières non IFRS comprennent : Le BAIIA ajusté , qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme le bénéfice net avant les frais financiers (nets), les impôts, la dépréciation et l’amortissement, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge sur BAIIA ajusté est une mesure financière non IFRS qui est calculée en relation avec le chiffre d'affaires net.

, qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme le bénéfice net avant les frais financiers (nets), les impôts, la dépréciation et l’amortissement, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge sur BAIIA ajusté est une mesure financière non IFRS qui est calculée en relation avec le chiffre d'affaires net. Le résultat d'exploitation ajusté , qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme un résultat d'exploitation, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge d'exploitation ajustée est une mesure financière non IFRS qui est calculée en relation avec le chiffre d'affaires net.

, qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme un résultat d'exploitation, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge d'exploitation ajustée est une mesure financière non IFRS qui est calculée en relation avec le chiffre d'affaires net. Le résultat net ajusté, qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme un résultat net, ajusté pour exclure les charges financières liées à nos prêts aux actionnaires, les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres, les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse et l'incidence fiscale afférente. La marge de bénéfice net ajusté est une mesure financière non IFRS qui est calculée en relation avec le chiffre d'affaires net. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir le revenu net (la perte nette) sur une base prospective sans déployer des efforts démesurés en raison de la grande variabilité et de la difficulté à prévoir certains éléments qui affectent le revenu net (la perte nette), y compris, mais sans s'y limiter, les impôts sur les bénéfices et les charges d'intérêts. Nous sommes donc dans l'incapacité de fournir un rapprochement avec le BAIIA ajusté projeté. La valeur brute de la marchandise (VBM) est une mesure opérationnelle, elle représente la valeur totale en euros des commandes traitées. La VBM englobe la valeur de la marchandise, les frais d'expédition et les taxes. Elle est nette des retours, des taxes sur la valeur ajoutée et des annulations. La VBM ne représente pas le revenu que nous gagnons. Nous utilisons la VBM comme un indicateur du niveau d'utilisation de notre plateforme qui n'est pas influencé par le mélange des ventes directes et des ventes à la commission. Les indicateurs que nous utilisons pour suivre l'utilisation de notre plateforme comprennent, entre autres, les clients actifs, le total des commandes expédiées et la VBM. À PROPOS DE MYTHERESA Mytheresa est l'une des plus grandes plateformes au monde de commerce électronique dans la mode de luxe, elle assure des livraisons vers plus de 130 pays. Fondée initialement au format boutique en 1987, Mytheresa s'est lancée en ligne en 2006 et propose du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires pour femmes, hommes et enfants. En 2022, Mytheresa a étendu son offre dans le luxe aux produits pour la décoration intérieure et le lifestyle avec le lancement de la catégorie “LIFE”. La sélection très pointue de plus de 200 marques met l'accent sur les véritables marques de luxe telles que Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent et Valentino. L'expérience numérique unique de Mytheresa se fonde sur un intérêt marqué pour les consommateurs de luxe haut de gamme, des offres de produits et de contenus exclusives, des plateformes technologiques et analytiques de pointe, ainsi que l'excellence de ses prestations de service. La société cotée au NYSE a dégagé un chiffre d'affaires net de 612,1 M€ (+36,2 % par rapport à l'exercice 2020) pour son premier exercice en tant que société publique (https://investors.mytheresa.com). Source : MYT Netherlands Parent B.V. MYT Netherlands Parent B.V. Résultats financiers et paramètres d'exploitation clés

(Montants en millions €) Trimestre clos au Exercice clos au 30 juin 2021 30 juin 2022 Variation en % /

points de base 30 juin 2021 30 juin 2022 Variation en % /

points de base (en millions) Valeur brute de la marchandise (VBM)(1) € 166,4 € 196,7 18,2% € 616,1 € 747,3 21,3% Clients actifs (en milliers au cours des douze derniers mois)(1.2) 671 781 16,4% 671 781 16,4% Commandes totales expédiées (en milliers au cours des douze derniers mois)(1.2) 1.505 1.765 17,2% 1.505 1.765 17,2% Chiffre d'affaires net € 162,4 € 174,8 7,7% € 612,1 € 689,8 12,7% Bénéfice brut € 77,4 € 94,8 22,4% € 287,0 € 355,0 23,7% Marge bénéficiaire brute(3) 47,7% 54,2% 650 PB 46,9% 51,5% 460 PB BAIIA ajusté(4) € 11,2 € 13,8 22,7% € 54,9 € 66,3 20,7% Marge sur BAIIA ajusté(3.4) 6,9% 7,9% 100 PB 9,0% 9,6% 60 PB Résultat d'exploitation ajusté(4) € 9,1 € 11,4 25,4% € 46,7 € 57,2 22,6% Marge d’exploitation ajustée(3.4) 5,6% 6,5% 90 PB 7,6% 8,3% 70 PB Résultat net ajusté(4) € 7,6 € 11,8 55,1% € 32,1 € 44,5 38,6% Marge de bénéfice net ajusté(3.4) 4,7% 6,7% 200 PB 5,2% 6,5% 130 PB (1) La définition de la VBM, des clients actifs et des commandes totales expédiées peut être consultée en page 62 de notre rapport annuel.

(2) Les clients actifs et les commandes totales expédiées sont calculés sur la base des commandes expédiées depuis nos sites au cours des douze derniers mois, avec comme date de fin le dernier jour de la période présentée.

(3) En pourcentage du chiffre d'affaires net.

(4) Le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté, le résultat net ajusté et la marge sur BAIIA ajusté, la marge d'exploitation ajustée et la marge de bénéfice net ajusté sont des mesures non définies dans le cadre des IFRS. Pour en savoir plus sur la manière dont nous calculons ces mesures et les limitations de leur utilisation, veuillez consulter les pages suivantes. MYT Netherlands Parent B.V. Résultats financiers et paramètres d'exploitation clés

(Montants en millions €) Les tableaux suivants exposent les rapprochements entre le bénéfice net et le BAIIA et le BAIIA ajusté, entre le résultat d'exploitation et le résultat d'exploitation ajusté, ainsi qu’entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté : Trimestre clos au Exercice clos au 30 juin 2021 30 juin 2022 Évolution

en % 30 juin 2021 30 juin 2022 Évolution

en % (en millions) Bénéfice net € (8,0) € 1,6 (120,6%) € (32,6) € (7,9) (75,8%) Frais financiers, nets € (0,3) € 0,3 (191,5%) € (15,1) € 1,0 (106,6%) Charge d'impôts sur les bénéfices € 2,1 € (0,7) (133,0%) € 15,5 € 11,7 (24,5%) Dépréciation et amortissement € 2,1 € 2,4 11,0% € 8,2 € 9,1 10,4% dont dépréciation des actifs au titre du droit d'utilisation € 1,3 € 1,5 14,5% € 5,2 € 5,7 8,3% BAIIA € (4,1) € 3,6 (188,0%) € (23,9) € 13,9 (158,2%) Coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse(1) € 0,0 € 0,0 N/D € 7,0 € 0,0 (100,0%) Autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres(2) € 0,0 € 1,2 N/D € 0,0 € 2,5 N/D Charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse € 15,3 € 9,0 (41,4%) € 71,9 € 49,9 (30,6%) BAIIA ajusté € 11,2 € 13,8 22,7% € 54,9 € 66,3 20,7% Rapprochement avec la marge sur BAIIA ajusté Chiffre d'affaires net € 162,4 € 174,8 7,7% € 612,1 € 689,8 12,7% Marge sur BAIIA ajusté 6,9% 7,9% 100 PB 9,0% 9,6% 60 PB Trimestre clos au Exercice clos au 30 juin 2021 30 juin 2022 Évolution

en % 30 juin 2021 30 juin 2022 Évolution

en % (en millions) Résultat d'exploitation € (6,2) € 1,3 (120,2%) € (32,2) € 4,8 (115,0%) Coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse(1) € 0,0 € 0,0 N/D € 7,0 € 0,0 (100,0%) Autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres(2) € 0,0 € 1,2 N/D € 0,0 € 2,5 N/D Charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse € 15,3 € 9,0 (41,4%) € 71,9 € 49,9 (30,6%) Résultat d'exploitation ajusté € 9,1 € 11,4 25,4% € 46,7 € 57,2 22,6% Rapprochement avec la marge d’exploitation ajustée Chiffre d'affaires net € 162,4 € 174,8 7,7% € 612,1 € 689,8 12,7% Marge d’exploitation ajustée 5,6% 6,5% 90 PB 7,6% 8,3% 70 PB Trimestre clos au Exercice clos au 30 juin 2021 30 juin 2022 Évolution

en % 30 juin 2021 30 juin 2022 Évolution

en % (en millions) Bénéfice net € (8,0) € 1,6 (120,6%) € (32,6) € (7,9) (75,8%) Coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse(1) € 0,0 € 0,0 N/D € 7,0 € 0,0 (100,0%) Autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres(2) € 0,0 € 1,2 N/D € 0,0 € 2,5 N/D Charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse (3) € 15,3 € 9,0 (41,4%) € 71,9 € 49,9 (30,6%) Frais de financement des prêts aux actionnaires(4) € (0,3) € 0,0 (100,0%) € (16,2) € 0,0 (100,0%) Incidence de l'impôt sur les bénéfices(5) € 0,5 € 0,0 (100,0%) € 2,1 € 0,0 (100,0%) Résultat net ajusté € 7,6 € 11,8 55,1% € 32,1 € 44,5 38,6% Rapprochement avec la marge de bénéfice net ajusté Chiffre d'affaires net € 162,4 € 174,8 7,7% € 612,1 € 689,8 12,7% Marge de bénéfice net ajusté 4,7% 6,7% 200 PB 5,2% 6,5% 130 PB (1) Représente les honoraires professionnels non récurrents, y compris les frais de conseil, juridiques et comptables liés à notre introduction en bourse prévue, qui sont classés dans les frais de vente, généraux et administratifs.

(2) Les autres coûts liés à la transaction, certains frais juridiques ou autres représentent (i) les honoraires professionnels, dont les honoraires de conseil et de comptabilité, liés à des transactions potentielles, (ii) certaines dépenses juridiques engagées en-dehors du cours normal de nos activités et (iii) d’autres charges non récurrentes engagées en rapport avec les coûts d’établissement de notre nouvel entrepôt central à Leipzig, en Allemagne.

(3) Au cours de l’exercice 2021, l’introduction en bourse étant devenue effective, certains membres clés de la direction ont reçu une rémunération en actions octroyée en une seule fois, pour laquelle les charges de rémunération en actions seront comptabilisées selon des calendriers d'acquisition définis au cours de périodes futures, notamment 49,9 M€ pour l'exercice 2022. Nous ne considérons pas ces dépenses comme représentatives de notre performance opérationnelle de base.

(4) Notre revenu net ajusté exclut les frais financiers associés à nos prêts aux actionnaires, que nous ne considérons pas comme représentatifs de notre performance de base. Nous n'avons jamais reçu de produit en espèces dans le cadre des prêts aux actionnaires, qui ont été accordés lors de l'acquisition de Neiman Marcus en 2014. En janvier 2021, nous avons remboursé nos prêts aux actionnaires (capital plus intérêts échus) en utilisant une partie du produit net de notre introduction en bourse.

(5) Reflète les ajustements de la charge d'impôt sur les bénéfices historique pour refléter les changements du revenu imposable pour chacune des périodes présentées en raison de changements dans les frais financiers liés aux prêts aux actionnaires, en supposant un taux d'imposition légal de 27,8 %. MYT Netherlands Parent B.V. États consolidés des bénéfices ou pertes et du résultat étendu

(Montants en milliers d’euros, à l'exception des données relatives aux actions et des données par action) (en milliers d’euros) Trimestre clos au Exercice clos au 30 juin 2021 30 juin

2022 30 juin 2021 30 juin 2022 Valeur brute de la marchandise (VBM) 166.395 196.654 616.123 747.277 Chiffre d'affaires net 162.368 174.836 612.096 689.750 Coût des ventes, hors dépréciation et amortissement (84.939) (80.042) (325.053) (334.758) Bénéfice brut 77.429 94.794 287.043 354.992 Frais d'expédition et de paiement (19.535) (27.075) (71.466) (97.697) Dépenses marketing (22.326) (26.558) (81.558) (96.093) Frais de vente, généraux et administratifs (39.449) (36.820) (157.151) (148.172) Dépréciation et amortissement (2.125) (2.360) (8.232) (9.088) Autres dépenses, nettes (231) (721) (799) 892 Résultat d’exploitation (6.237) 1.261 (32.162) 4.834 Produits financiers 459 0 22.416 0 Charges financières (135) (296) (7.325) (998) Produits (charges) financiers, nets 324 (296) 15.091 (998) Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices (5.913) 965 (17.070) 3.836 Dépense (revenu) d'impôts sur les bénéfices (2.070) 683 (15.534) (11.734) Résultat (perte) net(e) (7.983) 1.648 (32.604) (7.898) Couverture des flux de trésorerie 43 1.721 - - Impôts sur les bénéfices liés à la couverture des flux de trésorerie 20 (479) - - Conversion de devises - (35) - (74) Autres éléments du résultat/de la perte étendu(e) 63 1.207 - (74) Résultat (perte) étendu(e) (7.920) 2.855 (32.604) (7.972) Bénéfice de base par action en € (0,09) 0,02 (0,42) (0,09) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (de base et dilué) - en millions 86,3 86,4 77,4 86,3 MYT Netherlands Parent B.V. États consolidés de la situation financière

(Montants en milliers d’euros) (en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2022 Actifs Actifs non courants Actifs financiers non courants 175 294 Actifs incorporels et écarts d'acquisition 155.611 155.223 Immobilisations nettes 8.810 17.691 Actifs au titre du droit d'utilisation 14.009 21.677 Actifs d'impôts différés - 6.090 Total des actifs non courants 178.606 200.975 Actifs courants Stocks 247.054 230.144 Créances commerciales et autres créances 5.030 8.276 Autres actifs 14.492 61.874 Trésorerie et équivalents de trésorerie 76.760 113.507 Total des actifs courants 343.335 413.801 Total des actifs 521.941 614.776 Passif et capitaux propres Capital souscrit 1 1 Réserve de capital 444.951 498.872 Déficit accumulé (60.837) (68.734) Autres éléments du résultat étendu 1.602 1.528 Total des capitaux propres 385.718 431.667 Passifs non courants Provisions 717 758 Passifs locatifs 8.786 16.817 Charges fiscales différées 2.308 3.661 Total des passifs non courants 11.811 21.237 Passifs courants Charges fiscales 14.293 25.892 Passifs locatifs 5.361 5.189 Passifs contractuels 10.975 10.746 Dettes commerciales et autres dettes 43.558 45.156 Autres éléments de passif 50.225 74.889 Total des passifs courants 124.412 161.872 Total du passif 136.223 183.109 Total des capitaux propres et du passif 521.941 614.776 MYT Netherlands Parent B.V. États consolidés des variations des capitaux propres

(Montants en milliers d’euros) (en milliers d’euros) Capital souscrit Réserve de capital Déficit accumulé Réserve pour conversion des devises étrangères Total des capitaux propres Solde au 1er juillet 2020 1 91.008 (28.234) 1.602 64.377 Perte nette - - (32.604) - (32.604) Autres éléments du résultat étendu - - - - - Perte globale - - (32.604) - (32.604) Augmentation de capital - introduction en bourse - 283.224 - - 283.224 Coûts de transaction liés à l'introduction en bourse - (4.550) - - (4.550) Rémunération en actions - 75.270 - - 75.270 Solde au 30 juin 2021 1 444.951 (60.837) 1.602 385.718 Solde au 1er juillet 2021 1 444.951 (60.837) 1.602 385.718 Perte nette - - (7.898) - (7.898) Autres éléments du résultat étendu - - - (74) (74) Perte globale - - (7.898) (74) (7.972) Coûts de transaction liés à l'introduction en bourse - 1.249 - - 1.249 Options sur actions exercées - 369 - - 369 Rémunération en actions - 52.303 - - 52.303 Solde au 30 juin 2022 1 498.872 (68.734) 1.528 431.667 MYT Netherlands Parent B.V. États consolidés des flux de trésorerie

(Montants en milliers d’euros) Exercice clos au 30 juin (en milliers d’euros) 2021 2022 Résultat (perte) net(e) (32.604) (7.898) Ajustements pour dépréciation et amortissement 8.232 9.088 (Produits) charges financiers, net(te)s (15.091) 998 Rémunération en actions 75.270 52.303 Charge d'impôt sur les bénéfices 15.534 11.734 Variation des actifs et passifs d'exploitation (Diminution) augmentation des provisions 135 41 (Augmentation) diminution des stocks (77.922) 16.910 (Augmentation) diminution des créances commerciales et autres (215) (3.246) Diminution (augmentation) des autres actifs 4.281 (47.382) (Diminution) augmentation des autres passifs (1.809) 24.665 Augmentation (diminution) des passifs contractuels 4.217 (229) Augmentation (diminution) des dettes commerciales et autres 7.400 1.598 Augmentation (diminution) des actifs financiers non courants - (119) Impôts sur les bénéfices payés (3.915) (3.623) Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'exploitation (16.486) 54.840 Dépenses pour les immobilisations corporelles et incorporelles (2.934) (11.923) Produits de cession de biens immobiliers et d’équipements 40 - Trésorerie nette (utilisée dans) les activités d'investissement (2.894) (11.923) Intérêts payés (4.257) (998) Produits des dettes bancaires 64.990 - Remboursement des dettes envers les banques (74.990) - Remboursement de prêts aux actionnaires (171.827) - Produits d’augmentation de capital - introduction en bourse 283.224 - Coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse (4.550) - Produits de l'exercice d’attributions d'options - 369 Paiements de loyers (5.800) (5.466) Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités de financement 86.790 (6.095) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 67.411 36.822 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 9.367 76.760 Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (18) (74) Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 76.760 113.507 Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220915005132/fr/

