Résultats du 1er trimestre de l'exercice 2023: Mytheresa accélère sa croissance avec une VBM en hausse de 21% au T1 2023 et confirme les perspectives de VBM et de BAIIA ajusté pour l'exercice 2023

Hausse de la marge bénéficiaire brute à 49,9% au T1 2023, contre 49,0% durant le même trimestre de l'exercice précédent

Prévision de VBM pour 2023 en hausse de 16% à 22% avec une marge confirmée de 9,0% à 9,5% de BAIIA ajusté stable MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE) ("Mytheresa" ou la "Société"), la société mère de Mytheresa Group GmbH, annonce aujourd'hui les résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2023 clos au 30 septembre 2022. La plateforme numérique de luxe multimarques a généré de solides résultats durant le premier trimestre avec une croissance de premier plan et une rentabilité continue. Ceci démontre la force fondamentale et la cohérence d'une activité véritablement différenciée avec une attention absolue sur la clientèle, un modèle commercial hautement adaptif et une excellence opérationnelle. Michael Kliger, PDG de Mytheresa: "Notre accélération de la croissance de la VBM durant le trimestre par rapport aux précédents trimestres en 2022 nous démarque des autres plateformes numériques et notre spécialisation exclusive dans le secteur du haut luxe, aussi bien en termes de clients que de marques, fait de nous avant tout une entreprise de luxe, en plus d'être une entreprise numérique. Nous pensons que nos résultats démontrent la force, la résilience et la cohérence fondamentales de notre activité, qui a toujours généré une croissance rentable. Avec notre attention absolue sur le client, notre modèle commercial hautement adaptatif et notre excellence opérationnelle, nous sommes persuadés d'atteindre nos objectifs annoncés pour l'exercice 2023, malgré les défis en cours dans l'environnement macro-économique." Et Kliger de continuer: "Le modèle commercial de Mytheresa est très diversifié et souple. Nous avons généré de la croissance sur l'ensemble de nos catégories, y compris notre catégorie Vie récemment lancée avec des produits maison et lifestyle, ainsi que dans toutes les géographies. Nous avons à nouveau atteint une croissance VBM supérieure à la moyenne aux États-Unis, où nous continuons d'acquérir de nouveaux clients grâce à notre sélection unique et à nos "expériences que l'argent ne peut acheter". Nous avons également généré une très bonne croissance en Chine continentale, où nous avons renforcé nos équipes locales et investi dans des activations dans le cadre de notre nouveau leadership local." FAITS FINANCIERS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022 Augmentation de 20,8% de la VBM en glissement annuel, à 197,9 millions EUR, contre 163,9 millions EUR pour la même période de l'exercice précédent

Augmentation de 18,1 millions EUR du chiffre d'affaires net, soit 11,4% en glissement annuel, à 175,9 millions EUR grâce au passage planifié des marques vers le Modèle de plateforme curative (CPM) et de l'effet ultérieur de l'enregistrement des frais de plateforme sur les ventes nettes

Augmentation de 90 points de base de la marge bénéficiaire brute, à 49,9%, contre 49,0% pour la même période de l'exercice précédent, grâce à une augmentation des ventes CPM générant une marge brute de 100% sans coût des ventes et avec notre modèle de vente à prix plein

BAIIA ajusté de 11,6 millions EUR contre 14,0 millions EUR durant le même trimestre de l'exercice précédent avec une marge de BAIIA ajusté de 6,6% au T1 2023 POINTS FORTS DE L’ACTIVITÉ RÉCENTE Forte expansion mondiale: Nouvelle accélération de la croissance de la VBM avec +20,8% par rapport au T1 2022

Croissance moyenne de la VBM supérieure à la moyenne aux États-Unis, avec +28,5% par rapport au T1 2022

Événements clients et partenaires de marque à fort impact organisés en Europe et aux États-Unis dans toutes les principales Fashion Weeks

Annonce du China Designer Program by Mytheresa pour soutenir et créer de la visibilité pour les designers chinois de luxe Maintien des partenariats avec les marques: Lancement de collections capsules exclusives et pré-lancements en collaboration avec Gucci, Chloé, Givenchy, Christian Louboutin, Jacquemus, Loewe, Bottega Veneta et bien d'autres

Lancement exclusif du sac Etro Love Trotter sur Mytheresa dès le jour de sa présentation durant le premier salon Etro de Marco De Vincenzo

Expansion continue du Modèle de plateforme curative (CPM) avec 7 marques désormais disponibles Croissance de la clientèle haut de gamme: Croissance DDM de 13,4% des clients actifs dont le nombre s’élève à 800 000

Nombre solide de nouveaux acheteurs au T1 2023 avec plus de 105 000 nouveaux clients

Les taux de réachat de nouveaux groupes de clients acquis au T4 2022 ont montré une tendance positive par rapport au groupe du T4 2021 du T1 respectif

Solide croissance du nombre de clients de premier plan, avec 22,7% au T1 2023 par rapport au T1 2022, et hausse de la VBM moyenne par client de 6,5% au T1 2023 par rapport au T1 2022, illustrant l'attention portée à la qualité des acquisitions de client Performances d'exploitation stables et solides: Maintien d'une satisfaction client très élevée avec un taux de recommandation net de 81,0% au T1 2023

Forte marge bénéficiaire brute de 49,9% au T1 2023 grâce à une attention soutenue sur les activités à prix plein et à la part croissante du CPM qui génère un bénéfice brut de 100% sans coût des ventes

Les indicateurs d'exploitation au T1 2023 soulignent la résilience et l'adaptabilité du modèle commercial de Mytheresa malgré des conditions macro-économiques difficiles

Publication du premier rapport de performance ESG soulignant les progrès réalisés à l'aune des engagements ESG définis PERSPECTIVES COMMERCIALES Pour l'exercice clos au 30 juin 2023, nous confirmons nos précédentes perspectives: VBM comprise entre 865 et 910 millions EUR, soit une hausse entre 16% et 22%

Chiffre d'affaires net entre 755 à 800 millions EUR, soit une hausse entre 10% et 16%

Marge brute entre 410 et 435 millions EUR, soit une hausse entre 16% et 22%

BAIIA ajusté entre 68 et 76 millions EUR et marge de BAIIA ajusté entre 9,0% et 9,5% À moyen terme, nous confirmons nos objectifs de croissance annuelle de la VBM entre 22% et 25%, ainsi qu'une marge de BAIIA ajusté de 9% ou 10%. Les déclarations prospectives qui précèdent expriment les attentes de Mytheresa à la date de ce jour. Considérant les nombreux facteurs de risque, d'incertitudes et hypothèses évoqués ci-dessous, les résultats concrets peuvent varier de façon significative. Mytheresa n'a pas l'intention de mettre à jour ses déclarations prospectives avant l'annonce de ses prochains résultats trimestriels, sauf dans les déclarations accessibles au public. INFORMATIONS SUR LA TÉLÉCONFÉRENCE ET LA WEBDIFFUSION Mytheresa organisera une téléconférence pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023 le 8 novembre 2022 à 8h00, heure de l'Est. Les personnes souhaitant y participer par webdiffusion doivent accéder à la conférence via le site des relations avec les investisseurs de Mytheresa à l'adresse https://investors.mytheresa.com. Les personnes souhaitant y participer par téléphone peuvent composer le +1 (877) 269-7751 (États-Unis) ou le +1 (201) 389-0908 (international). Le code d'accès sera 13733608. L'enregistrement de la téléconférence sera disponible via webdiffusion sur le site des relations avec les investisseurs de Mytheresa. L'enregistrement téléphonique sera disponible à partir de 11h00 heure de l'Est le 8 novembre 2022, jusqu'au 15 novembre 2022, en composant le +1 (844) 512-2921 (États-Unis) ou le +1 412 317 6671 (international). Le code de l'enregistrement sera 13733608. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, y compris des déclarations concernant l'impact de la pandémie mondiale de Covid-19; l'impact des restrictions concernant l'utilisation des identifiants d’annonceurs (IDFA); les ventes, les dépenses et la rentabilité futures; le développement futur et la croissance attendue de notre entreprise et de notre secteur industriel; notre capacité à mettre en œuvre notre modèle d'entreprise et notre stratégie commerciale; la disponibilité de liquidités et d'une capacité d'emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds de roulement, au service de la dette et aux dépenses d'investissement au cours des douze prochains mois; et les dépenses d'investissement prévues. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être repérées par les termes suivants: "anticiper", "croire", "continuer", "pourrait", "estimer", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "pouvoir", "planifier", "potentiel", "prédire", "projeter", "devrait", "sera" ou leur forme négative ou d'autres termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Ces déclarations sont uniquement des prédictions. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. En évaluant ces déclarations et nos perspectives, le lecteur est invité à examiner attentivement les facteurs énoncés ci-dessous. À moins que la loi ne l'exige, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication du présent communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles informations ou le développement d'événements imprévus. La concrétisation ou la réussite des sujets abordés dans ces déclarations prospectives implique des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise ou si l'une des hypothèses se révèle incorrecte, nos résultats pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives que nous faisons. Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des prédictions d'événements futurs. Les déclarations prospectives représentent les convictions et les hypothèses de notre direction uniquement à la date à laquelle ces déclarations sont faites. De plus amples informations sur ces facteurs et d'autres qui pourraient affecter nos résultats financiers sont incluses dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis, notamment la section intitulée "Risk Factors" incluse dans le formulaire 20-F déposé le 15 octobre 2021 en vertu du règlement 424(b)(4) du Securities Act. Ces documents sont disponibles sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov et dans la partie SEC Filings de la section Relations avec les investisseurs de notre site à l'adresse: https://investors.mytheresa.com. À PROPOS DES MESURES ET INDICATEURS FINANCIERS NON CONFORMES AUX IFRS Afin d'évaluer notre activité, de mesurer nos performances, d'identifier les tendances qui affectent notre activité, de formuler des plans d'affaires et de prendre des décisions stratégiques, nous examinons divers paramètres opérationnels et financiers, notamment les indicateurs commerciaux et non IFRS indiqués ci-dessous. Nous présentons le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté, le résultat net ajusté et la marge de BAIIA ajusté, ainsi que la marge du résultat d'exploitation ajusté et la marge du résultat net ajusté car ils sont fréquemment utilisés par les analystes, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises de notre secteur. En outre, nous pensons que ces mesures sont utiles pour mettre en évidence les tendances de nos résultats d'exploitation, car elles excluent l'impact des éléments qui sont hors du contrôle de la direction ou qui ne reflètent pas nos opérations et nos performances en cours. Le BAIIA ajusté, le revenu d'exploitation ajusté et le revenu net ajusté ont des limites car ils excluent certains types de dépenses. Nous n'utilisons le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté, le résultat net ajusté, ainsi que la marge de BAIIA ajusté, la marge du résultat d'exploitation ajusté et la marge du résultat net ajusté qu'à titre d'information complémentaire. Nous recommandons aux lecteurs d'évaluer chaque ajustement et les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est approprié d’effectuer une analyse complémentaire. Nous utilisons les mesures financières non IFRS suivantes: BAIIA ajusté : mesure financière non IFRS que nous calculons comme étant le résultat net avant intérêts débiteurs (nets), impôts, amortissements et dépréciations, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les coûts transactionnels, juridiques et autres dépenses et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge de BAIIA ajusté est une mesure non IFRS qui est calculée en rapport avec les ventes nettes.

: mesure financière non IFRS que nous calculons comme étant le résultat net avant intérêts débiteurs (nets), impôts, amortissements et dépréciations, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les coûts transactionnels, juridiques et autres dépenses et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge de BAIIA ajusté est une mesure non IFRS qui est calculée en rapport avec les ventes nettes. Résultat d'exploitation ajusté : mesure financière non IFRS que nous calculons comme étant le résultat d'exploitation, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les coûts transactionnels, juridiques et autres dépenses et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge du résultat d'exploitation ajusté est une mesure non IFRS qui est calculée en rapport avec les ventes nettes.

: mesure financière non IFRS que nous calculons comme étant le résultat d'exploitation, ajusté pour exclure les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les coûts transactionnels, juridiques et autres dépenses et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse. La marge du résultat d'exploitation ajusté est une mesure non IFRS qui est calculée en rapport avec les ventes nettes. Résultat net ajusté: mesure financière non IFRS que nous calculons comme étant le résultat net, ajusté pour exclure les charges financières liées aux prêts d’actionnaires, les coûts de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, les coûts transactionnels, juridiques, les dépenses et les charges de rémunération en actions liées à l'introduction en bourse et les effets d'impôt sur le revenu connexes. La marge du résultat net ajusté est une mesure non IFRS qui est calculée en rapport avec les ventes nettes. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir le résultat net (la perte nette) sur une base prospective sans déployer d'efforts démesurés en raison de la grande variabilité et de la difficulté de prévoir certains éléments qui affectent le résultat net (la perte nette), y compris, mais sans s'y limiter, les impôts sur le revenu et les charges d'intérêts. Par conséquent, nous sommes dans l'incapacité de fournir un rapprochement avec le BAIIA ajusté projeté. La valeur brute des marchandises (VBM) est une mesure opérationnelle de la valeur totale en euros des commandes traitées. La VBM comprend la valeur de la marchandise, les coûts d'expédition et les droits de douane. Elle est exprimée après déduction des retours, des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes de vente applicables et des annulations. La VBM ne représente pas les revenus que nous gagnons. Nous utilisons la VBM comme un indicateur de l'utilisation de notre plateforme qui n'est pas influencé par la combinaison des ventes directes et des ventes à commission. Les indicateurs que nous utilisons pour surveiller l'utilisation de notre plateforme comprennent, entre autres, les clients actifs, le total des commandes expédiées et la VBM. À PROPOS DE MYTHERESA

Mytheresa est une des principales plateformes mondiales de commerce électronique de mode de luxe. La Société effectue des expéditions vers plus de 130 pays. Mytheresa, au départ une simple boutique de prêt-à-porter créée en 1987, s'est lancée dans la vente en ligne en 2006 et propose du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires pour femmes, hommes et enfants. En 2022, Mytheresa a élargi son offre de luxe aux produits de déco intérieure et lifestyle avec le lancement de la catégorie "LIFE". Sa minutieuse sélection de 200 marques comprend principalement de véritables marques de luxe telles que Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino et bien d'autres. L'expérience numérique unique de Mytheresa repose sur la grande attention portée aux acheteurs de produits de luxe et haut de gamme, ainsi que sur des offres exclusives de produits et de contenus, des plateformes technologiques et analytiques de pointe ainsi que des opérations de service de haute qualité. Cotée au NYSE, la société a réalisé une VBM de 747,3 millions EUR durant l'exercice 2022 (+21,3% par rapport à 2021). Pour plus d'informations, veuillez visiter https://investors.mytheresa.com. MYT Netherlands Parent B.V. Résultats financiers et indicateurs de performance clés

(en millions EUR) Trimestre clos au 30 septembre

2021 30 septembre

2022 Variation

en % / PB (en millions) (non vérifiés) Valeur brute des marchandises (VBM) (1) € 163,9 € 197,9 20,8% Clients actifs (DDM, en milliers)(1), (2) 705 800 13,4% Total commandes expédiées (DDM, en milliers) (1), (2) 1 580 1 839 16,4% Chiffre d’affaires net € 157,8 € 175,9 11,4% Marge brute € 77,3 € 87,8 13,6% Marge bénéficiaire brute(3) 49,0% 49,9% 90 PB BAIIA ajusté(4) € 14,0 € 11,6 (17,4%) Marge de BAIIA ajusté(3) 8,9% 6,6% (230 PB) Résultat d'exploitation ajusté(4) € 11,8 € 9,0 (23,6%) Marge du résultat d'exploitation ajusté(3) 7,5% 5,1% (240 PB) Résultat net ajusté(4) € 8,2 € 6,1 (26,1%) Marge du résultat net ajusté(3) 5,2% 3,5% (170 PB) (1) La définition de la VBM, du client actif et du total des commandes expédiées figure en page 27 de notre rapport intermédiaire. (2) Les clients actifs et le total des commandes expédiées sont calculés sur la base des commandes expédiées à partir de nos sites pendant les douze derniers mois (DDM)

clos le dernier jour de la période à l’examen. (3) En % du chiffre d'affaires net. (4) Le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté, le résultat net ajusté et la marge de BAIIA ajusté, la marge du résultat d'exploitation ajusté et la

marge du résultat net ajusté sont des mesures non définies par les normes IFRS. Pour plus d'informations sur la façon dont nous calculons ces

mesures et les limites de leur utilisation, voir ci-après. MYT Netherlands Parent B.V. Résultats financiers et indicateurs de performance clés

(en millions EUR) Les tableaux suivants présentent les rapprochements entre le résultat net et le BAIIA ajusté, entre le résultat d'exploitation et le résultat d'exploitation ajusté, et entre le résultat net et le résultat net ajusté, et leurs marges correspondantes en tant qu'un pourcentage du chiffre d'affaires net: Trimestre clos au 30 septembre 2021 30 septembre

2022 Variation

en % (en millions) (non vérifiés) Résultat net € (7,3) € (3,8) (47,8%) Charges financières nettes € 0,2 € 0,4 96,8% Charges d’impôts sur le revenu € 3,4 € 2,6 (24,3%) Amortissements et dépréciations € 2,2 € 2,5 16,7% dont dépréciation du droit d’utilisation d’actifs € 1,3 € 1,7 27,9% BAIIA € (1,5) € 1,7 (211,7%) Autres dépenses transactionnelles, juridiques et autres (1) € 0,0 € 1,5 N/A Rémunérations en actions liées à l’introduction en bourse(2) € 15,5 € 8,4 (45,7%) BAIIA ajusté € 14,0 € 11,6 (17,4%) Rapprochement avec la marge de BAIIA ajusté Chiffre d'affaires net € 157,8 € 175,9 11,4% Marge de BAIIA ajusté 8,9% 6,6% (230 PB) Trimestre clos au 30 septembre

2021 30 septembre

2022 Variation

en % (en millions) (non vérifiés) Résultat d’exploitation € (3,7) € (0,9) (76,9%) Dépenses transactionnelles, juridiques et autres(1) € 0,0 € 1,5 N/A Rémunérations en actions Rémunérations en actions liées à l’introduction en bourse(2) € 15,5 € 8,4 (45,7%) Résultat d’exploitation ajusté € 11,8 € 9,0 (23,6%) Rapprochement avec la marge du résultat d'exploitation ajusté Chiffre d'affaires net € 157,8 € 175,9 11,4% Marge du résultat d'exploitation ajusté 7,5% 5,1% (240 PB) Trimestre clos au 30 septembre

2021 30 septembre

2022 Variation

en % (en millions) (non vérifiés) Résultat net € (7,3) € (3,8) (47,8%) Dépenses transactionnelles, juridiques et autres(1) € 0,0 € 1,5 N/A Rémunérations en actions liées à l’introduction en bourse(2) € 15,5 € 8,4 (45,7%) Résultat net ajusté € 8,2 € 6,1 (26,1%) Rapprochement avec la marge du résultat net ajusté Chiffre d'affaires net € 157,8 € 175,9 11,4% Marge du résultat net ajusté 5,2% 3,5% (170 PB) (1) Les dépenses transactionnelles, juridiques et autres représentent (i) certaines charges juridiques encourues en dehors du

cours normal des activités et (ii) d'autres charges non récurrentes encourues en rapport avec les coûts d'établissement de notre nouvel

entrepôt central à Leipzig, Allemagne. (2) Au cours de l'exercice 2021, dans le cadre de l'introduction en bourse effective, certains membres clés du personnel de direction ont perçu une rémunération unique en actions,

pour laquelle les charges de rémunération en actions seront comptabilisées selon des calendriers d'acquisition définis dans les périodes futures,

dont 8,4 millions EUR pour le trimestre clos au 30 septembre 2022. Nous considérons que ces dépenses ne sont pas indicatives de notre

performance opérationnelle de base. MYT Netherlands Parent B.V. États financiers consolidés résumés non vérifiés du bénéfice ou de la perte et du résultat global

(en milliers EUR, sauf données relatives aux actions et données par action) Trimestre clos au (en milliers EUR) 30 septembre 2021 30 septembre 2022 Chiffre d’affaires net 157 832 175 890 Coût des ventes, hors amortissements et dépréciations (80 516) (88 095) Bénéfice brut 77 316 87 795 Frais d’expédition et de paiement (19 966) (24 029) Frais de commercialisation (22 427) (25 354) Frais de vente, frais généraux et administratifs (36 158) (37 643) Amortissements et dépréciations (2 182) (2 547) Autres charges (perte) nettes (281) 926 Résultat d’exploitation (3 699) (853) Produits financiers - 4 Charges financières (189) (376) Produits (charges) financiers nets (189) (372) Perte avant impôts (3 888) (1 225) Charge d’impôts (3 408) (2 581) Perte nette (7 296) (3 806) Couverture des flux de trésorerie (1 081) (3 059) Impôts liés à la couverture des flux de trésorerie 267 854 Conversion de devises étrangères (25) (25) Autres éléments de la perte globale (839) (2 230) Perte globale (8 136) (6 036) Résultat de base et dilué par action € (0,09) € (0,04) Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (de base et diluée) - en millions 84,5 86,5 MYT Netherlands Parent B.V. États financiers consolidés résumés non vérifiés de la situation financière

(en milliers EUR) (en milliers EUR) 30 juin 2022 30 septembre 2022 Actif Actifs non courants Actifs financiers non récurrents 294 642 Immobilisations incorporelles et goodwill 155 223 155 125 Immobilisations corporelles 17 691 22 056 Droit d’utilisation des actifs 21 677 45 829 Actif d'impôt différé 6 090 6 090 Total actifs non courants 200 975 229 742 Actif courant Stocks 230 144 262 197 Clients et autres débiteurs 8 276 6 145 Autres actifs 61 874 32 606 Trésorerie et équivalents de trésorerie 113 507 87 891 Total actifs courants 413 801 388 840 Total de l'actif 614 776 618 582 Capitaux propres et passif Capital souscrit 1 1 Réserve de capital 498 872 509 494 Déficit cumulé (68 734) (72 540) Cumul des autres éléments du résultat global (de la perte globale) 1 528 (702) Total capitaux propres 431 667 436 252 Passif non courant Provisions 758 2 621 Dettes de location 16 817 39 362 Passifs d'impôt différé 3 661 4 116 Total passifs non courants 21 237 46 099 Passif courant Passifs d’impôt 25 892 21 963 Dettes de location 5 189 5 285 Dettes contractuelles 10 746 6 341 Fournisseurs et autres créanciers 45 156 34 968 Autres passifs 74 889 67 675 Total passifs courants 161 872 136 232 Total passifs 183 109 182 330 Total capitaux propres et passifs 614 776 618 582 MYT Netherlands Parent B.V. États financiers consolidés résumés non vérifiés des variations des capitaux propres

(en milliers EUR) (en milliers EUR) Capital

souscrit Réserve de

capital Déficit

cumulé Réserve de

couverture Réserve de

conversion de devises

Total capitaux

propres

Solde au 1er juillet 2021 1 444 951 (60 837) - 1 602 385 718 Perte nette - - (7 296) - - (7 296) Autre perte globale - - - (814) (25) (839) Perte globale - - (7 296) (814) (25) (8 136) Rémunérations en actions - 16 134 - - - 16 134 Solde au 30 septembre 2021 1 461 086 (68 133) (814) 1 577 393 716 Solde au 1er juillet 2022 1 498 872 (68 734) - 1 528 431 667 Perte nette - - (3 806) - - (3 806) Autre perte globale - - - (2 205) (25) (2 230) Perte globale - - (3 806) (2 205) (25) (6 036) Options sur action exercées - 1 077 - - - 1 077 Rémunérations en actions - 9 544 - - - 9 544 Solde au 30 septembre 2022 1 509 494 (72 540) (2 205) 1 503 436 252 MYT Netherlands Parent B.V. États financiers consolidés résumés non vérifiés des flux de trésorerie

(en milliers EUR) Trimestre clos au 30 septembre (en milliers EUR) 2021 2022 Perte nette (7 296) (3 806) Ajustements pour Amortissements et dépréciations 2 182 2 547 Coûts (produits) financiers, nets 189 372 Rémunérations en actions 16 134 9 544 Charges d’impôts 3 408 2 581 Variation des actifs et passifs d’exploitation Diminution (augmentation) des provisions 17 1 863 (Augmentation) diminution des stocks (17 901) (32 053) (Augmentation) diminution des clients et autres débiteurs 1 274 2 130 Diminution (augmentation) des autres actifs (506) 29 962 (Diminution) augmentation des autres passifs 3 713 (10 936) Augmentation (diminution) des dettes contractuelles (3 202) (4 405) Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créanciers (16 336) (10 253) Diminution (augmentation) des actifs financiers non récurrents (13) (343) Impôts payés (831) (5 207) Trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation (19 166) (18 004) Frais d’immobilisations corporelles et incorporelles (356) (5 092) Trésorerie nette (utilisée dans) les activités d’investissement (356) (5 092) Intérêts payés (189) (372) Produits issus de l'exercice des attributions d'options - 1 077 Paiement des dettes de location (1 339) (3 234) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (1 528) (2 530) Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (21 050) (25 625) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 76 760 113 507 Effets des variations des taux de change sur la trésorerie et des équivalents de trésorerie (25) 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 55 685 87 891 Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221108005175/fr/

