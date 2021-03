Résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2021 : Mytheresa maintient une forte croissance et une bonne rentabilité 01/03/2021 | 23:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Augmentation des ventes nettes de 32,9 % en glissement annuel à 158,6 millions d'euros et maintien d'une forte rentabilité au deuxième trimestre de l'exercice 2021 , conférant à Mytheresa le statut de l'une des principales plateformes numériques de produits de luxe conçus pour une clientèle haut de gamme

Croissance de 28,2 % des clients actifs en glissement annuel pour atteindre 569 000 (douze derniers mois) et un record de premiers acheteurs (plus de 100 000 nouveaux clients) au deuxième trimestre de l'exercice 2021

Une marge brute stable grâce à une priorité accordée aux clients haut de gamme et à un engagement en faveur d'une activité plein tarif MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE:MYTE) (« Mytheresa » ou la « Société »), la société mère de Mytheresa Group GmbH , a communiqué aujourd'hui les résultats financiers de son deuxième trimestre fiscal clos le 31 décembre 2020. Selon Michael Kliger , PDG de Mytheresa , « Même en tenant compte des retombées évidentes de la pandémie de la COVID, les bons résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2021 confirment une fois de plus notre stratégie et notre modèle d'activité unique : Mytheresa est une entreprise fondée sur l'inspiration et non sur l'agrégation. L'objectif est de proposer une offre inégalée et très bien conçue, de se positionner sur une clientèle de luxe haut de gamme , d'utiliser des technologies sophistiquées et de proposer une expérience de service géré en interne de première catégorie. » M. Kliger a ajouté : « Notre engagement inconditionnel à acquérir et à conserver la meilleure clientèle du marché crée un cycle de renforcement des relations de marque exceptionnelles qui alimentent une proposition de valeur supérieure pour le client afin de générer une économie de clientèle solide , ce qui nous permet de rester fidèles à notre orientation stratégique. Par conséquent , nous continuerons à assurer la croissance ainsi que la rentabilité. » FAITS MARQUANTS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020 Augmentation des ventes nettes de 32,9 % en glissement annuel , pour atteindre 158,6 millions d'euros

Croissance de 28,2 % du nombre de clients actifs , qui passe à 569 000

Marge brute de 49,5 % , soit une légère augmentation de 60 points de base en glissement annuel

EBITDA ajusté de 22,1 millions d'euros, contre 12,9 millions d'euros à la même période de l'année précédente

Marge EBITDA ajustée de 14,0 % , contre 10,8 % à la même période l'année précédente

Résultat d'exploitation de 16,6 millions d'euros , contre 7,3 millions d'euros à la même période de l'année précédente

Résultat d'exploitation ajusté de 20,1 millions d'euros , contre 10,9 millions d'euros à la même période de l'année précédente

Revenus nets de 15,7 millions d'euros , contre 6,3 millions d'euros pour la même période de l'année précédente

Revenu net ajusté de 14,8 millions d'euros , contre 6,4 millions d'euros pour la même période l'année précédente

L'introduction en bourse s'est achevée avec succès en janvier 2021 et a généré un produit, net des commissions de souscription et avant les frais connexes , d'environ 344,2 millions de dollars FAITS MARQUANTS FINANCIERS POUR LE SEMESTRE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020 Augmentation des ventes nettes de 30,4 % en glissement annuel , à 285,0 millions d'euros

Marge brute de 48,2 % , en légère hausse de 20 points de base en glissement annuel

EBITDA ajusté de 32,6 millions d'euros , contre 17,2 millions d'euros à la même période l'année précédente

Marge EBITDA ajustée de 11,4 % contre 7,9 % à la même période l'année précédente

Résultat d'exploitation de 24,8 millions d'euros , contre 8,9 millions d'euros l'année précédente

Résultat d'exploitation ajusté de 28,5 millions d'euros, contre 13,4 millions d'euros pour la même période de l'année précédente

Bénéfice net de 25,4 millions d'euros, contre 2,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente

Résultat net ajusté de 20,1 millions d'euros , contre 10,0 millions d'euros l'année précédente POINTS FORTS DE L'ACTIVITÉ RÉCENTE La continuité des activités a été maintenue dans toutes les opérations , l'accent étant mis sur la santé et le bien-être de tous les employés de Mytheresa comme une priorité absolue depuis le début de la pandémie

Nombre record d'envois quotidiens , avec 11 000 colis traités en une seule journée au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2021

Nombre record de premiers acheteurs (plus de 100 000 nouveaux clients) au deuxième trimestre de l'exercice 2021

Réduction supplémentaire des coûts d'acquisition des clients

Augmentation significative de la satisfaction des clients , avec un score net de promotion (ou NPS) de 87 % au deuxième trimestre de l'exercice 2021

Progression de l'activité de Mytheresa dans le secteur de la mode masculine supérieure aux attentes , avec une part de ventes nettes dépassant 10 % en décembre 2020

Organisation d'événements numériques ciblant les meilleurs clients en collaboration avec les designers de Khaite , Wardrobe NYC , Eera , des influenceurs sélectionnés et un événement physique du VIC à Shanghai , en Chine , en décembre 2020.

Important soutien continu aux marques partenaires avec le lancement de « collections capsules » exclusives et des pré-lancements en collaboration avec Valentino, Moncler , Dolce & Gabbana , Loewe , Christian Louboutin , Max Mara , entre autres ÉVÉNEMENTS ULTÉRIEURS Le 25 janvier 2021 , Mytheresa a réalisé avec succès son introduction en bourse (« IPO ») de 17 994 117 American Depositary Shares (« ADS ») , représentant 17 994 117 actions ordinaires , et comprenant l'exercice intégral par les preneurs fermes de leur option d'achat de 2 347 058 ADS supplémentaires , représentant 2 347 058 actions ordinaires, au prix d'offre public de 26,00 dollars par ADS. Dans le cadre de cette offre , la société a vendu 14 233 823 ADS et son actionnaire unique a vendu 3 760 294 ADS , dont 586 764 ADS vendus par la société et 1 760 294 ADS vendus par l'actionnaire unique suite à l'exercice intégral de l'option des preneurs fermes d'acheter des ADS supplémentaires. L'introduction en bourse a permis de lever environ 344,2 millions de dollars , déduction faite des commissions de souscription et avant les frais connexes. Le 26 janvier 2021 , Mytheresa a exercé l'option de remboursement des prêts d'actionnaires à taux fixe (capital plus intérêts en cours) avec une partie des fonds levés lors de l'introduction en bourse, ce qui a entraîné des sorties de fonds de 170,0 millions d'euros (206,6 millions de dollars). En outre , MGG et ses filiales ont entièrement remboursé les emprunts contractés dans le cadre des facilités de crédit renouvelables. PERSPECTIVES COMMERCIALES Sur l'ensemble de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2021, il est à prévoir que certains des effets bénéfiques de la COVID sur les performances se ralentiront au troisième et surtout au quatrième trimestre, avec la réouverture des magasins. Néanmoins, nous prévoyons des résultats solides pour l'ensemble de l'exercice financier , conformément aux attentes à long terme d'une croissance des ventes nettes de faible à moyenne vingtaine et de marges EBITDA ajustées stables : Chiffre d'affaires net compris entre 565 et 580 millions d'euros , soit une croissance de 26 à 29 %

EBITDA ajusté de l'ordre de 45 à 48 millions d'euros , soit une croissance de 27 à 36 %

Marge EBITDA ajustée de 8,0 % à 8,3 % Les déclarations prospectives ci-dessus reflètent les attentes de Mytheresa à la date d'aujourd'hui. En raison des nombreux facteurs de risque, incertitudes et hypothèses exposés ci-dessous , les résultats réels peuvent différer sensiblement. Mytheresa n'a pas l'intention d'actualiser ses déclarations prévisionnelles avant l'annonce de ses prochains résultats trimestriels , à l'exception des déclarations accessibles au public. INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LA RETRANSMISSION SUR LE WEB Mytheresa organisera une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2021 le 25 février 2021 à 8h00, heure de l'Est. Les personnes souhaitant participer par webcast doivent accéder à l'appel via la page des relations avec les investisseurs de Mytheresa à l'adresse https://investors.mytheresa.com. Les personnes souhaitant participer par téléphone peuvent appeler le +1 (833) 979-2860 (États-Unis) ou le +1 (236) 714-2917 (international). La rediffusion sera disponible sur le site web de Mytheresa consacré aux relations avec les investisseurs. La retransmission téléphonique sera disponible du 25 février 2021 à 11h00 (heure de l'Est) au 4 mars 2021 au +1 (800) 585-8367 (États-Unis) ou au +1 (416) 621-4642 (international). Le code d'accès pour la rediffusion sera 9993744. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934 , tel que modifié , y compris des déclarations concernant l'impact de la pandémie mondiale de la COVID-19 ; les ventes, les dépenses et la rentabilité futures ; le développement futur et la croissance prévue de notre entreprise et de notre industrie ; notre capacité à exécuter notre modèle d'entreprise et notre stratégie commerciale ; la disponibilité de liquidités et d'une capacité d'emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds de roulement, au service de la dette et aux dépenses d'investissement au cours des douze prochains mois ; et les dépenses d'investissement prévues. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les termes suivants : « anticiper » , « croire » , « continuer » , « pourrait » , « estimer » , « s'attendre » , « avoir l'intention » , « pouvoir » , « planifier » , « potentiel », « anticiper » , « projeter » , « devrait », « sera » ou leur forme négative ou d'autres termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. En évaluant ces déclarations et nos perspectives, vous devriez examiner attentivement les facteurs énoncés ci-dessous. À moins que la loi ne l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication du présent communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles informations ou le développement d'événements imprévus. La concrétisation ou la réussite des sujets abordés dans ces déclarations prospectives implique des risques , des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise ou si l'une des hypothèses se révèle incorrecte , nos résultats pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives que nous faisons. Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des prédictions d'événements futurs. Les déclarations prévisionnelles représentent les convictions et les hypothèses de notre direction uniquement à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Pour obtenir de plus amples informations sur ces facteurs et d'autres qui pourraient affecter nos résultats financiers , veuillez vous référer aux documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (« SEC ») , y compris le rapport annuel de la SEC, qui est déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges (« SEC ») , y compris la section intitulée « Facteurs de risque » dans notre prospectus final Rule 424(b) déposé auprès de la SEC le 22 janvier 2021 dans le cadre de notre introduction en bourse et 6-K (communication de nos résultats trimestriels). Ces documents sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et dans la section SEC Filings de la section Investor Relations de notre site web à l'adresse https://investors.mytheresa.com. AU SUJET DES MESURES FINANCIÈRES NON-IFRS Nous examinons un certain nombre de paramètres opérationnels et financiers, y compris les paramètres commerciaux et non IFRS suivants , afin d'évaluer notre activité , de mesurer nos performances , d'identifier les tendances qui affectent notre activité , de formuler des plans d'affaires et de prendre des décisions stratégiques. Nous présentons l'EBITDA ajusté , le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté car ils sont fréquemment utilisés par les analystes , les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises de notre secteur. En outre , nous pensons que ces mesures sont utiles pour mettre en évidence les tendances de nos résultats d'exploitation , car elles excluent l'impact des éléments qui sont hors du contrôle de la direction ou qui ne reflètent pas nos opérations et nos performances en cours. L'EBITDA ajusté , le revenu d'exploitation ajusté et le revenu net ajusté ont des limites car ils excluent certains types de dépenses. En outre , d'autres entreprises de notre secteur peuvent calculer des mesures similaires différemment de la nôtre , ce qui limite leur utilité en tant que mesures de comparaison. Nous n'utilisons l'EBITDA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté qu'à titre d'information complémentaire. Nous recommandons d'évaluer chaque ajustement et les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est approprié de procéder à une analyse complémentaire. Nos mesures financières non-IFRS comprennent : L'EBITDA ajusté , qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme le bénéfice net avant les intérêts débiteurs (nets) , les impôts et les amortissements , ajusté pour exclure la taxe de vente américaine temporairement supportée par notre société jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020 , les frais de préparation et de transaction de l'introduction en bourse et la charge de rémunération à base d'actions.

, qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme le bénéfice net avant les intérêts débiteurs (nets) , les impôts et les amortissements , ajusté pour exclure la taxe de vente américaine temporairement supportée par notre société jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020 , les frais de préparation et de transaction de l'introduction en bourse et la charge de rémunération à base d'actions. Le résultat d'exploitation ajusté , qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme un résultat d'exploitation, ajusté pour exclure la charge de la taxe de vente américaine temporairement supportée par notre société jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020, toute dépense de préparation et de transaction d'introduction en bourse et toute charge de rémunération à base d'actions.

, qui est une mesure financière non IFRS que nous calculons comme un résultat d'exploitation, ajusté pour exclure la charge de la taxe de vente américaine temporairement supportée par notre société jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020, toute dépense de préparation et de transaction d'introduction en bourse et toute charge de rémunération à base d'actions. Le résultat net ajusté, qui est une mesure financière non-IFRS que nous calculons comme un résultat net, ajusté pour exclure la charge de la taxe de vente américaine temporairement supportée par notre société, les frais de financement du prêt aux actionnaires, les frais de préparation et de transaction de l'introduction en bourse, la charge de rémunération à base d'actions et les effets liés à l'impôt sur le revenu. À PROPOS DE MYTHERESA Mytheresa est l'un des plus grands détaillants de mode de luxe en ligne au monde. Depuis son lancement en 2006 , Mytheresa propose des vêtements, des chaussures, des sacs à main et des accessoires de prêt-à-porter pour femmes , hommes et enfants. Cette offre soigneusement élaborée se concentre sur le véritable luxe avec des marques de créateurs telles que Bottega Veneta , Burberry , Dolce & Gabbana , Fendi , Gucci , LOEWE , Loro Piana , Moncler , Prada , Saint Laurent , Valentino et bien d'autres. L'expérience numérique unique de Mytheresa est basée sur une attention particulière portée aux acheteurs de luxe haut de gamme , aux offres de produits et de contenus exclusifs , aux technologies de pointe et aux plateformes d'analyse , ainsi qu'aux opérations de service de haute qualité. Pour plus d'informations, consultez le site https://investors.mytheresa.com/. MYT Netherlands Parent B.V. Résultats financiers et indices de performance principaux

(Montants en millions d'euros) Trimestre terminé Semestre terminé 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % (en millions) (non audité) Clients actifs (derniers douze mois, en milliers) 444 569 28,2 % 444 569 28,2 % Total des commandes expédiées (douze derniers mois, en milliers) 1 010 1 256 24,4 % 1 010 1 256 24,4 % Ventes nettes 119,4 € 158,6 € 32,9 % 218,5 € 285,0 30,4 % Bénéfice brut 58,4 € 78,6 € 34,6 % 104,7 € 137,3 € 31,1 % Marge bénéficiaire brute(1) 48,9 % 49,5 % 63 BPs 47,9 % 48,2 % 23 BPs EBITDA ajusté(2) 12,9 € 22,1 € 72,1 % 17,2 € 32,6 € 89,1 % Marge EBITDA ajustée(1) 10,8 % 14,0 % 318 BPs 7,9 % 11,4 % 355 BPs Résultat d'exploitation ajusté(2) 10,9 € 20,1 € 84,7 % 13,4 € 28,5 € 113,3 % Marge bénéficiaire opérationnelle ajustée(1) 9,1 % 12,7 % 356 BPs 6,1 % 10,0 % 389 BPs Bénéfice net ajusté(2) 6,4 € 14,8 € 131,4 % 10,0 € 20,1 € 101,5 % Marge bénéficiaire nette ajustée(1) 5,4 % 9,3 % 397 BPs 4.6 % 7,0 % 248 BPs (1) En pourcentage des ventes nettes. (2) L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non définies par les IFRS. Pour plus d'informations sur la manière dont nous calculons ces mesures et les limites de leur utilisation , voir ci-dessous. MYT Netherlands Parent B.V. Résultats financiers et indices de performance principaux

(Montants en millions d'euros) Les rapprochements entre l'EBITDA ajusté , le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté et leurs mesures les plus directement comparables en vertu des IFRS sont présentés ci-dessous : Trimestre terminé Semestre terminé 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % (en millions) (non audité) Revenu net 6,3 € 15,7 € 148,4 % 2,0 € 25,4 € 1 159,4 % Frais financiers, nets (3,4) € (5,0) € 46,8 % 6,0 € (10,2) € (269,7 %) Charge d'impôt sur le revenu 4,4 € 5,9 € 33,3 % 0,9 € 9,6 € 1 026,0 % Amortissements et dépréciations 2,0 € 2,0 € 3,0 % 3,9 € 4,1 € 5,3 % du droit d'utilisation actifs 1,3 € 1,3 € 2,3 % 2,5 € 2,6 € 4,4 % EBITDA 9,3 € 18,7 € 100,1 % 12,7 € 28,9 € 127,1 % Taxe de vente américaine(1) 0,8 € 0,0 € (100,0 %) 1,7 € € 0.0 (100,0 %) Préparation de l'introduction en bourse et coûts de transaction(2) 2,7 € 3,5 € 27,9 % 2,7 € 3,7 € 35,3 % Charge de rémunération à base d'actions(3) 0,0 € 0,0 € (68,2 %) 0,1 € 0,0 € (72,5 %) EBITDA ajusté 12,9 € 22,1 € 72,1 % 17,2 € 32,6 € 89,1 % Trimestre terminé Semestre terminé 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % (en millions) (non audité) Produits d'exploitation 7,3 € 16,6 € 126,4 % 8,9 € 24,8 € 180,3 % Taxe de vente américaine(1) 0,8 € 0,0 € (100,0 %) 1,7 € 0,0 € (100,0 %) Préparation de l'introduction en bourse et coûts de transaction(2) 2,7 € 3,5 € 27.9 % 2,7 € € 3.7 35,3 % Charge de rémunération à base d'actions(3) 0,0 € 0,0 € (68,2 %) 0,1 € 0,0 € (72,5 %) Résultat d'exploitation ajusté 10,9 € 20,1 € 84,7 % 13,4 € 28,5 € 113,3 % MYT Netherlands Parent B.V. Résultats financiers et indices de performance principaux

(Montants en millions d'euros) Trimestre terminé Semestre terminé 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Variation

en % (en millions) (non audité) Revenu net 6,3 € 15,7 € 148,4 % 2,0 € 25,4 € 1 156,4 % Taxe de vente américaine(1) 0,8 € 0,0 € (100,0 %) 1,7 € 0,0 € (100,0 %) Préparation de l'introduction en bourse et coûts de transaction(2) 2,7 € 3,5 € 27,9 % 2,7 € 3,7 € 35,3 % Charge de rémunération à base d'actions(3) 0,0 € 0,0 € (68,2 %) 0,1 € 0,0 € (72,5 %) Frais de financement des prêts aux actionnaires (4) (3,7) € (5,3) € 44,3 % 5,6 € (10,9) € (296,1 %) Conséquences en matière d'impôt sur le revenu(5) 0,2 € 0,9 € 338,9 % (2,1) € 1,9 € (190,5 %) Revenu net ajusté 6,4 € 14,8 € 131,4 % 10,0 € 20,1 € 101,5 % (1) Représente les dépenses liées aux obligations en matière de taxe sur les ventes que nous supportons temporairement jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020 aux États-Unis. Nous avons temporairement encouru des dettes liées à la taxe sur les ventes sur les achats des clients aux États-Unis parce qu'il n'était pas possible de collecter ces montants auprès de nos clients au point de vente dans le cadre de notre précédente installation informatique. En raison des mises à niveau de notre infrastructure informatique au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2020, nous n'engageons plus ces dépenses car nous facturons directement à nos clients la taxe de vente américaine applicable. (2) Représente les honoraires professionnels extraordinaires, y compris les frais de consultation, les frais juridiques et comptables, liés à cette offre, qui sont classés dans les frais de vente, généraux et administratifs. (3) Au cours des trois et six mois clos respectivement aux 31 décembre 2019 et 2020, certains membres clés du personnel de direction ont reçu une rémunération en actions de notre société mère ultime. Nous considérons que ces dépenses ne sont pas représentatives de nos performances opérationnelles de base. (4) Notre revenu net ajusté exclut les frais d'intérêt associés à nos prêts d'actionnaires, que nous ne considérons pas comme indicatifs de notre performance de base. Nous n'avons reçu aucun produit en espèces dans le cadre des prêts aux actionnaires, qui ont été accordés lors de l'acquisition de Neiman Marcus en 2014. En outre, il n'y a pas de clauses financières associées aux prêts d'actionnaires et nous n'avons aucune obligation de paiement des intérêts ou du principal jusqu'à leurs échéances respectives en octobre 2025. En janvier 2021, nous remboursons nos prêts aux actionnaires (capital plus intérêts en cours) en utilisant une partie du produit net de notre première offre publique. (5) Reflète les ajustements de la charge d'impôt historique pour refléter les changements du revenu imposable pour chacune des périodes présentées en raison des changements des charges d'intérêt liées aux prêts aux actionnaires, en supposant un taux d'imposition légal de 27,8 %. MYT Netherlands Parent B.V. États consolidés condensés non vérifiés du résultat et du résultat global

(Montants en milliers d'euros, à l'exception des données par action) Trimestre terminé Semestre terminé (en milliers d'euros) 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 Chiffre d'affaires net 119 369 158 593 218 481 284 952 Coût des ventes, hors amortissements (60 989) (80 023) (113 755) (147 701) Bénéfice brut 58 380 78 570 104 726 137 251 Frais d'expédition et de paiement (14 204) (17 833) (27 345) (32 666) Dépenses marketing (17 294) (19 696) (33 110) (37 137) Frais de vente, frais généraux et administratifs (17 839) (22 104) (31 794) (37 660) Amortissement (1 987) (2 046) (3 864) (4 067) Autres dépenses (revenus), nettes 284 (276) 244 (897) Résultat opérationnel 7 340 16 615 8 857 24 824 Produits (charges) financiers, nets 3 389 4 975 (5 984) 10 157 Revenu (perte) avant impôts sur le revenu 10 729 21 590 2 873 34 981 Charge d'impôt sur le revenu (revenu) (4 399) (5 866) (855) (9 627) Revenu net (perte) 6 330 15 724 2 018 25 354 Couverture des flux de trésorerie 436 78 (846) 949 Impôts sur le revenu liés à la couverture des flux de trésorerie (121) 11 235 (231) Autres éléments du résultat global (perte) 315 89 (611) 718 Résultat global (perte) 6 645 15 813 1,407 26 072 Résultat de base et dilué par action € 0,09 0,22 € 0,3 € 0,36 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (de base et diluée)(1) 70 190 687 70 190 687 70 190 687 70 190 687 (1) Le 12 janvier 2021, la société a procédé à une division d'actions de 70 190 687 (valeur nominale par action de 0,000015 €) pour une action de son capital social en circulation. En conséquence, tous les montants par action et par titre pour toutes les périodes présentées dans les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes y afférentes ont été ajustés rétroactivement, le cas échéant, pour tenir compte de cette division d'actions. MYT Netherlands Parent B.V. États financiers consolidés condensés non vérifiés

(Montants en milliers d'euros) (en milliers d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Actifs Actifs non courants Actifs incorporels et écart d'acquisition 154,966 154,883 Immobilisations corporelles, nettes 9,570 9,517 Droit d'utilisation des biens 19,001 16,298 Total des actifs non courants 183,537 180,698 Actifs courants Inventaires 169,131 231,968 Créances commerciales et autres créances 4,815 6,012 Autres actifs 18,950 18,180 Liquidités et équivalents de liquidités 9,367 5,231 Total des actifs courants 202,263 261,391 Total des actifs 385,800 442,089 Capitaux propres et passifs Capital souscrit 1 1 Réserve de capital 91,008 91,022 Déficit accumulé (28,234) (2,880) Autres revenus globaux 1,602 2,320 Total des capitaux propres 64,377 90,463 Passifs non courants Prêts aux actionnaires 191,194 174,651 Autres passifs 5,905 7,240 Dettes fiscales 3,853 3,852 Dispositions 582 706 Dettes de crédit-bail 13,928 11,338 Passifs d'impôts différés, nets 1,130 9,882 Total des passifs non courants 216,592 207,669 Passif à court terme Dettes envers les banques 10,000 45,990 Dettes de crédit-bail 5,787 5,239 Passifs contractuels 6,758 6,024 Dettes commerciales et autres dettes 36,158 38,708 Autres passifs 46,128 47,996 Total des passifs courants 104,831 143,957 Total du passif 321,423 351,626 Total des capitaux propres et du passif 385,800 442,089 MYT Netherlands Parent B.V. États consolidés condensés non audités des variations des capitaux propres

(Montants en milliers d'euros) (en milliers d'euros) Capital

souscrit Réserve de

capital Déficit

accumulé Réserve de

couverture Réserve de conversion

des devises

étrangères Total

des fonds

propres Solde au 1er juillet 2019 72 148,960 (34,584) - (3,128) 111,320 Revenu net - - 2,018 - - 2,018 Autres revenus globaux - - - (611) 1,224 613 Revenu global - - 2,018 (611) 1,224 2,631 Réorganisation juridique (71) 36,252 - - 36,181 Compensation en actions - 51 - - - 51 Solde au 31 décembre 2019 1 185,263 (32,566) (611) (1.904) 150,183 Solde au 1er juillet 2020 1 91,008 (28,234) - 1,602 64,377 Revenu net - - 25,354 - - 25,354 Autres revenus globaux - - - 718 - 718 Revenu global - - 25,354 718 - 26,072 Compensation en actions - 14 - 14 Solde au 31 décembre 2020 1 91,022 (2,880) 718 1,602 90,463 MYT Netherlands Parent B.V. États consolidés condensés non vérifiés des flux de trésorerie

(Montants en milliers d'euros) Semestre clos le 31 décembre (en milliers d'euros) 2019 2020 Revenu (perte) net 2,018 25,354 Éléments non monétaires Amortissements et dépréciations 3,864 4,067 Frais financiers (revenus), nets 5,984 (10,157) Rémunération sous forme d'actions 51 14 Charge (produit) d'impôt sur le revenu 855 9,627 Variation des actifs et passifs d'exploitation Augmentation des provisions 8 124 Augmentation des stocks (36,418) (62,837) Diminution (augmentation) des créances commerciales et autres 1,499 (1,197) Diminution (augmentation) des autres actifs 1,072 1,955 Augmentation des autres passifs 8,726 2,968 Augmentation (diminution) des passifs contractuels 1,528 (734) (Diminution) augmentation des dettes commerciales et autres (7,949) 2,550 Impôts sur le revenu payés (1,723) (1,102) Flux de trésorerie nets (sorties) des activités d'exploitation (20,485) (29,368) Dépenses pour les immobilisations corporelles et incorporelles (1,281) (1,363) Produit de la vente d'immobilisations corporelles et incorporelles - 44 Flux de trésorerie nets (sorties) des activités d'investissement (1,281) (1,319) Intérêts payés (418) (3,962) Produits des dettes bancaires 30,000 64,990 Remboursement des dettes auprès des banques (862) (29,000) Remboursement des prêts aux actionnaires - (2,411) Paiements de bail (2,465) (3,047) Flux net de trésorerie provenant des activités de financement 26,255 26,570 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 4,489 (4,118) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 2,120 9,367 Effets des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (28) (18) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 6,581 5,231 Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210301006011/fr/

© Business Wire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MYT NETHERLANDS PARENT B.V. 23:08 RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L : Mytheresa maintient une forte croissance .. BU 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : UBS révise son opinion et passe à neutre MZ 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : Jefferies & Co. réitère son opinion positive sur l.. MZ 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : Cowen maintient sa recommandation à l'achat MZ 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : J.P. Morgan Chase toujours positif MZ 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : Credit Suisse maintient sa recommandation à l'acha.. MZ 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : Morgan Stanley toujours à l'achat MZ 26/01 MYT NETH : Mytheresa annonce la clôture de son introduction en bourse et l'exer.. BU Recommandations des analystes sur MYT NETHERLANDS PARENT B.V. 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : UBS révise son opinion et passe à neutre MZ 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : Jefferies & Co. réitère son opinion positive sur l.. MZ 17/02 MYT NETHERLANDS PARENT ADR : Cowen maintient sa recommandation à l'achat MZ

Données financières EUR USD CA 2021 577 M 695 M - Résultat net 2021 32,0 M 38,5 M - Tréso. nette 2021 72,5 M 87,3 M - PER 2021 63,5x Rendement 2021 - Capitalisation 2 053 M 2 478 M - VE / CA 2021 3,43x VE / CA 2022 2,88x Nbr Employés 829 Flottant 7,95% Graphique MYT NETHERLANDS PARENT B.V. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MYT NETHERLANDS PARENT B.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 30,68 € Dernier Cours de Cloture 23,93 € Ecart / Objectif Haut 36,7% Ecart / Objectif Moyen 28,2% Ecart / Objectif Bas 20,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michael Kliger Chief Executive Officer Martin Beer Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MYT NETHERLANDS PARENT B.V. 0.00% 2 478 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 8.69% 29 132 KINNEVIK AB -5.56% 13 213 LIFCO AB (PUBL) 1.77% 8 664 SOMFY SA -0.43% 5 741 DUBAI INVESTMENTS 3.45% 1 713