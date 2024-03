Mytilineos S.A. est le premier groupe industriel grec. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - production et distribution d'électricité et de gaz (47,3%) ; - production et transformation de métaux (25,1%) : aluminium, alumine, fer, etc. ; - prestations d'ingénierie et de construction (13,9%) : conception et construction de véhicules militaires et de biens d'équipements industriels, fabrication de constructions métalliques, développement et construction de centrales électriques, de stations hydroélectriques, etc. ; - production d'énergies renouvelables et développement de projets de stockage d'énergie (13,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Grèce (65,5%), Union Européenne (17,8%) et autres (16,7%).

Secteur Services multiples aux collectivités