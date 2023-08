N-able, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles basées sur le cloud pour les fournisseurs de services gérés (MSP). La plateforme logicielle de la société est conçue pour être une solution intégrée de niveau entreprise qui sert de système d'exploitation pour ses MSP. La plate-forme de la société se compose de trois catégories de solutions : la surveillance et la gestion à distance, la sécurité et la protection des données et la gestion des affaires. La surveillance et la gestion à distance comprennent la disponibilité et les performances en temps réel des réseaux et des appareils, ainsi que l'automatisation des politiques et des flux de travail. Ses solutions de sécurité et de protection des données sont développées pour se défendre contre les cyber-menaces ciblant les couches réseau, infrastructure, applications et terminaux. Ses solutions de gestion d'entreprise comprennent l'automatisation des services professionnels, la gestion de l'automatisation et des scripts, les politiques de gestion des mots de passe et les rapports et analyses.

Secteur Logiciels