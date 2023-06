Le chiffre d'affaires trimestriel de N Brown chute en raison de la baisse de confiance des consommateurs

(Alliance News) - N Brown Group PLC a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2024, clos le 3 juin, alors qu'il prévoit une baisse de la confiance des consommateurs tout au long de l'exercice.

Le détaillant numérique de vêtements et de chaussures basé à Manchester a déclaré que le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 9,9% à 148,7 millions de livres sterling, contre 165,1 millions de livres sterling l'année précédente. Les revenus des produits ont diminué de 12 %, passant de 106,3 millions de livres sterling à 93,6 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un affaiblissement de la confiance des consommateurs tout au long de l'exercice 2024, jusqu'en mars 2025 environ.

Le directeur général, Steve Johnson, a déclaré : "Nous avons commencé l'année en nous concentrant sur les priorités de transformation qui apporteront les plus grands bénéfices, y compris les nouveaux sites web pour Jacamo et JD Williams, et la livraison de notre nouvelle plateforme de services financiers. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés, notamment en ce qui concerne le déploiement complet du nouveau site web de Jacamo auprès des clients.

Les actions de N Brown ont baissé de 1,7 % à 23,84 pence chacune jeudi matin à Londres.

