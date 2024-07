N Brown Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui exploite une plateforme numérique de vente au détail de vêtements et de chaussures avec une proposition de services à domicile. Les segments de l'entreprise comprennent les revenus des produits et les services financiers (FS). Les marques stratégiques de la société sont JD Williams, Simply Be et Jacamo. Grâce à ses marques JD Williams, Simply Be et Jacamo, elle sert des clients de toutes formes, tailles et âges. Ses marques patrimoniales comprennent Ambrose Wilson, Home Essentials, Fashion World, Marisota, Oxendales et Premier Man. JD Williams est une plateforme de mode et de style de vie qui propose des produits de mode et de style de vie spécialement conçus pour les femmes âgées de 45 à 65 ans. Simply Be est une marque de mode en ligne qui propose les dernières tendances aux jeunes femmes de 25 à 45 ans de toutes les tailles et de toutes les formes. Jacamo est une plateforme de taille inclusive pour les hommes âgés de 25 à 50 ans de toutes tailles, qui présente sa propre marque et des marques tierces dans les domaines de la mode et de l'hygiène. La société fournit également des services financiers à ses clients.

Secteur Détaillant habillement et accessoires