MISES À JOUR COMMERCIALES : Bank of Ireland achève l'achat du portefeuille de KBC Bank

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

N Brown Group PLC - Détaillant de vêtements et de chaussures basé à Manchester dont les marques comprennent JD Williams, Simply Be et Jacamo - Homa Alliance, l'épouse du directeur non exécutif David Alliance, achète jeudi 1,2 million d'actions à 0,40 GBP par action pour un total de 460 000 GBP.

----------

Bank of Ireland Group PLC - Banque basée à Dublin - Termine l'acquisition des portefeuilles de KBC Bank Ireland PLC, dont la valeur totale prévue est de 7,8 milliards d'euros de prêts et de 1,8 milliard d'euros de dépôts. En octobre 2021, la société a signé un accord contraignant pour l'acquisition. "Je souhaite la bienvenue aux quelque 150 000 clients de KBC Ireland à Bank of Ireland. Alors que le transfert des produits aura lieu au cours des prochaines semaines, notre relation avec vous commence aujourd'hui. Notre ambition est d'être votre partenaire de confiance dans toutes les décisions financières, grandes et petites, dans les années à venir", commente le PDG Myles O'Grady. "Il s'agit d'une acquisition stratégique et commerciale très importante pour Bank of Ireland. J'aimerais remercier les collègues qui ont travaillé sur cette transaction au cours des deux dernières années, et reconnaître l'approche professionnelle et constructive de KBC tout au long du processus."

----------

Alphawave IP Group PLC - fournisseur de technologie de connectivité basé à Londres - La famille Sutardja LLC, étroitement associée au directeur exécutif Sehat Sutardja, achète 135 087 actions à 0,95 GBP chacune le lundi et 500 000 actions à 0,95 GBP le mercredi. Suite à ces transactions, la Sutardja Family LLC's détient une participation de 13% dans le capital social émis de la société.

----------

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.