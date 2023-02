N Brown Non-Exec Joshua Alliance achète 150.000 GBP d'actions

N Brown Group PLC - détaillant de vêtements et de chaussures basé à Manchester dont les marques comprennent JD Williams, Simply Be et Jacamo - déclare que le directeur non exécutif Joshua Alliance, fils de l'ancien président et directeur non exécutif David Alliance, achète 355 000 actions à 0,4175 GBP chacune le lundi, pour une valeur de 148 213 GBP.

Séparément, la société déclare que Homa Alliance, épouse de David Alliance, achète 640.000 actions à 0,40625 GBP chacune, pour une valeur de 260.000 GBP le vendredi.

David Alliance a occupé le poste de président de 1968 à 2021. Au total, ils ont acheté 995 000 actions pour un montant de 408 213 GBP.

Cours actuel de l'action : 42,20 pence, en baisse de 1,2% mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : + 9,6 %.

