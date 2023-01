N Brown déplore un marché de la vente au détail "mou et hautement promotionnel".

N Brown Group PLC - détaillant de vêtements et de chaussures basé à Manchester dont les marques comprennent JD Williams, Simply Be et Jacamo - fournit une mise à jour commerciale de Noël, indiquant que le revenu est en baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente au cours de son troisième trimestre financier, soit les 18 semaines au 31 décembre, pour atteindre 249,2 millions de GBP. Le revenu des produits est en baisse de 9,2% à 166,4 millions GBP, tandis que le revenu des services financiers est en baisse de 4,2% à 82,8 millions GBP. Le revenu total des neuf premiers mois de l'exercice 2023 s'élève à 580,7 millions GBP, soit une baisse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. N Brown dit s'attendre à ce que le quatrième trimestre soit plus faible que le troisième, en fonction des tendances saisonnières et dans un contexte de "marché mou et hautement promotionnel".

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'exercice devrait être conforme au consensus du marché, soit 57,5 millions GBP. Ce chiffre serait en baisse par rapport aux 95,0 millions de GBP de l'exercice 2022.

"Nous prévoyons que le marché des biens de consommation discrétionnaires britanniques sera mou au cours de l'année civile 2023, en particulier au premier semestre", déclare N Brown. "Ceci, ajouté à l'environnement commercial difficile de l'exercice 2023, signifie que nous commencerons l'exercice 2024 avec une baisse des clients actifs par rapport à l'année précédente."

Cours actuel de l'action : 26,11 pence, en baisse de 2,6% à Londres jeudi après-midi

Variation sur 12 mois : baisse de 36%

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

