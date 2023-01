N2N Technologies Limited annonce des changements de direction

N2N Technologies Limited a annoncé que Mme Monal Agrawal a été nommée secrétaire générale et responsable de la conformité de la société à compter du 28 janvier 2023, en remplacement du CS sortant Shreerang Gosavee. Elle sera responsable, avec les autres directeurs/responsables désignés, de toutes les questions liées à la conformité et aux relations avec les investisseurs, afin de déterminer l'importance d'un événement ou d'une information et dans le but de faire des déclarations à la (aux) bourse(s) en vertu de ce règlement. Mme Agrawal est membre associée de l'Institute of Company Secretaries of India et a de l'expérience en matière de conformité au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières. Auparavant, Mme Agrawal était associée au Groupe MRS et pratiquait le secrétariat des sociétés.