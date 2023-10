N2N Technologies Limited est une société de conseil et de services professionnels dans le domaine des technologies de l'information (TI) basée en Inde. La société définit, conçoit et fournit des solutions commerciales basées sur la technologie qui aident les entreprises du Global 2000, les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les entreprises en phase de démarrage. Ses offres couvrent les services professionnels et de renforcement du personnel, le conseil en affaires et en technologie, les services d'application, l'intégration de systèmes, l'ingénierie de produits, le développement de logiciels personnalisés, la maintenance, la réingénierie, les services indépendants de test et de validation, et les services d'infrastructure informatique. Ses services de conseil comprennent la gestion de l'assurance qualité, la veille stratégique, les services SAP, les services Web et l'ingénierie. La société est un partenaire mondial de services SAP, qui offre divers services SAP, tels que les services d'évaluation SAP, les services d'audit SAP, les services de mise à niveau SAP, les services de formation SAP, le service d'assistance SAP 24X7, les services d'analyse et d'interprétation SAP IFRS, la mise en œuvre SAP clé en main et les services SAP HCM.

Secteur Services et conseils en informatique