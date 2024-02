(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

N4 Pharma PLC, en hausse de 11% à 0,83 pence, fourchette de 12 mois 0,70 pence-2,50 pence. La société pharmaceutique basée dans le Derbyshire, en Angleterre, fait état d'une mise à jour "encourageante" de son système d'administration Nuvec pour les traitements anticancéreux, la thérapie génique et les vaccins. Elle a réalisé des expériences in vitro en combinant le récepteur du facteur de croissance épidermique et les molécules de la polo like kinase 1 sur une nanoparticule Nuvec, avant de la tester sur des cellules cancéreuses du poumon. "Les travaux montrent clairement qu'il y a un fort effet bénéfique à 48 heures sur l'inhibition cellulaire par rapport à une dose unique de siRNA, en combinant à la fois l'EGFR et la PLK1 sur la même particule", déclare N4.

Sareum Holdings PLC, en hausse de 8,0% à 40,50 pence, fourchette de 12 mois 33,50 pence-149,00 pence. La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a terminé la partie d'une dose ascendante unique d'une étude portant sur son programme SDC-1801. "Les données préliminaires de sécurité, de tolérabilité et de pharmacocinétique obtenues en aveugle dans le cadre de l'essai indiquent un profil favorable et soutiennent l'administration par voie orale d'une dose quotidienne aux patients. Ces résultats préliminaires indiquent que le SDC-1801 a le potentiel d'atteindre des niveaux de dose thérapeutiquement efficaces sans effets indésirables graves".

AIM - LOSERS

DSW Capital PLC, baisse de 23% à 46,60 pence, fourchette de 12 mois 35,60 pence-81,00 pence. Le conseiller financier fait état d'une activité plus "normalisée", après cinq mois consécutifs "d'amélioration de la performance commerciale jusqu'à la fin décembre". DSW déclare que les revenus du réseau en janvier ont été "substantiellement inférieurs à nos attentes". DSW fournit des services de conseil dans des domaines tels que la finance d'entreprise et la diligence raisonnable. L'entreprise ajoute : "Plus important encore, en février, nous avons enregistré une baisse de notre chiffre d'affaires : "Plus important encore, en février, nous avons été informés à la fois d'un dérapage de certains revenus de transactions précédemment anticipés et, dans une moindre mesure, de l'abandon de transactions, ce qui aura un impact sur la performance du groupe pour l'année fiscale 24". Le groupe s'attend désormais à un bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice clos le 31 mars compris entre 600 000 et 700 000 livres sterling, ce qui est inférieur aux prévisions précédentes de 1,1 million à 1,4 million de livres sterling. "Étant donné le retour à une plus grande incertitude sur le marché général des fusions et acquisitions, le conseil d'administration est désormais plus prudent en ce qui concerne les résultats de l'exercice 25", ajoute-t-il.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

