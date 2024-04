N4 Pharma Plc est une société pharmaceutique spécialisée basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement d'un système d'administration de nanoparticules de silice pour améliorer l'administration cellulaire de traitements anticancéreux et de vaccins. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de médicaments par le biais de son système d'administration, Nuvec. Nuvec est une technologie de nanoparticules de silice avec une structure en épi brevetée conçue pour charger, protéger et délivrer des acides nucléiques (siRNA/ADN/ARNm) intracellulairement pour une utilisation dans la thérapie génique, le traitement du cancer et les vaccins. Nuvec est en phase préclinique, disponible pour l'octroi de licences à des partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques pour le développement de produits à base d'acides nucléiques et est conçu pour surmonter certains des inconvénients des systèmes d'administration existants. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent N4 Pharma UK Limited.

Secteur Produits pharmaceutiques