(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Wentworth Resources PLC - Société de production de gaz naturel axée sur la Tanzanie - Les Etablissements Maurel & Prom SA, une société basée à Paris et axée sur l'industrie de l'énergie, déclare qu'elle se rapproche de l'acquisition de Wentworth. Elle explique qu'elle a signé un accord avec la Tanzania Petroleum Development Corporation, qui est structuré comme une "option d'achat" et permet à Tanzania Petroleum d'augmenter sa participation dans la production jusqu'à 20 %. Wentworth a pris des dispositions pour que le tribunal de Jersey examine et éventuellement sanctionne le plan lors d'une audience qui se tiendra le 19 décembre. Après cette date, M&P deviendra propriétaire de Wentworth et acquerra sa participation directe et indirecte de 32 % dans Mnazi Bay. Après la clôture de l'acquisition, M&P s'attend à ce que Tanzania Petroleum exerce cette option d'achat, ce qui signifie que M&P détiendra 60 % de Mnazi Bay et Tanzania Petroleum 40 %. M&P indique que l'accord d'exploitation conjointe sera modifié pour refléter ces nouvelles conditions de partenariat. Elle ajoute qu'elle financera l'acquisition avec les 63 millions de livres sterling placés sous séquestre.

N4 Pharma PLC - Société pharmaceutique spécialisée basée dans le Derbyshire, axée sur un système d'administration pour l'oncologie, la thérapie génique et les vaccins - déclare que les travaux réalisés à ce jour dans le cadre de sa recherche in vitro sur les petits acides ribonucléiques interférents, ou siRNA, sont "très encourageants" et montrent que le Nuvec a un "potentiel considérable" pour pouvoir bloquer deux voies indépendantes conduisant à des traitements "plus efficaces" contre le cancer. La société explique qu'elle a étudié la capacité des nanoparticules Nuvec à être chargées et à délivrer en même temps deux siRNA différents connus pour inhiber des cibles oncologiques pertinentes. Après avoir confirmé la double charge de Nuvec, N4 a ensuite testé l'effet de BRD4 combiné à EGFR et de PLK1 combiné à EGFR sur l'élimination et la viabilité des cellules. Il ressort que lorsque les deux produits sont chargés ensemble, il y a une interaction qui entraîne une réduction de l'élimination du récepteur EGFR, bien que la réduction de la viabilité cellulaire soit maintenue. L'entreprise étudie actuellement la possibilité de varier la quantité de chaque siRNA chargé dans le Nuvec, ainsi que la possibilité de réduire la dose afin d'obtenir une inhibition fonctionnelle des cellules. En termes de stratégie pour l'avenir, la société indique que les combinaisons précises de siRNA, à la fois en termes de cible et de concentration de siRNA, varieront en fonction du type de cellule sur lequel elles sont testées.

Software Circle PLC - Société d'impression et de logiciels basée à Manchester - Concernant la vente de Works Manchester Ltd, déclare que Works Manchester a déposé un avis d'intention de nommer des administrateurs. Cette annonce fait suite à celle faite en juin, lorsque Software a déclaré qu'elle n'avait pas reçu la première tranche du paiement différé de Rymack Sign Solutions Ltd pour l'achat de Works Manchester. En outre, en raison d'une confiance réduite dans la réception du paiement de toute contrepartie différée de la part de Rymack, la valeur comptable des 2,81 millions de livres sterling dus en vertu de l'accord de vente et d'achat a été ramenée à 350 000 livres sterling. Software est en train de prendre des mesures pour recouvrer les sommes dues et déclare qu'elle informera à nouveau le marché en temps voulu. Elle ajoute que l'équipe de direction de Nettl Systems a pris des dispositions avec d'autres fournisseurs afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement pour les produits disponibles sur la plate-forme Nettl Systems.

Ecofin US Renewables Infrastructure Trust PLC - Investisseur dans des actifs d'énergie renouvelable aux États-Unis - Prévoit que son actif éolien Whirlwind Energy à Floydada, Texas, sera réactivé à la mi-décembre, après s'être "considérablement rapproché" de la remise en service. AEP, propriétaire des sous-stations de Matador et de Paducah, a terminé les essais d'une nouvelle ligne de transmission entre Matador et Paducah. Elle ajoute que le premier paiement de sa couverture contre les pertes d'exploitation a été reçu et que d'autres paiements sont prévus, ce qui "atténue considérablement les pertes de revenus". Par ailleurs, le parc solaire d'Ellis Road à Westminster, dans le Massachusetts, est de nouveau opérationnel après une infestation de rongeurs. Enfin, l'entreprise indique que des progrès continuent d'être réalisés dans le cadre de l'examen stratégique annoncé précédemment. Elle déclare qu'il ne peut y avoir aucune certitude quant à l'issue de l'examen ou de tout processus de vente d'actifs, ni quant à la possibilité de mener à bien toute transaction potentielle ou toutes les transactions qui en découleraient.

