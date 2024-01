N4 Pharma PLC - société pharmaceutique basée dans le Derbyshire, en Angleterre, spécialisée dans le développement de Nuvec, un nouveau système d'administration de nanoparticules de silice, pour les vaccins et les thérapies - La filiale Says, Nanogenics Ltd, a signé un contrat pour commencer le travail de formulation et de sélection des séquences afin de préparer son produit ECP105 à être testé dans le cadre d'études précliniques au King's College de Londres.

L'ECP105 est conçu pour faciliter la récupération après un traitement chirurgical du glaucome et, plus précisément, pour réduire au silence le gène fibrotique MRTF-B. Contrairement aux traitements actuels non homologués utilisant des médicaments chimiothérapeutiques toxiques, l'ECP105 est destiné à une utilisation répétée afin d'éviter la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale.

Nigel Theobald, directeur général, a déclaré : "Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de l'ECP105, qui est un produit unique répondant à un besoin clinique non satisfait sur le marché de l'ophtalmologie. Plus de 75 millions de personnes dans le monde sont touchées par le glaucome et la taille totale du marché du traitement du glaucome en 2021 dépassait les 5,5 milliards de dollars et ne cesse de croître. Un nouveau produit dans ce domaine représente à lui seul une bonne opportunité pour Nanogenics et, surtout, la séquence siRNA antifibrotique peut également être utilisée pour étudier d'autres traitements de la fibrose du foie et des poumons.

Cours actuel de l'action : 0,95 pence

Evolution sur 12 mois : en baisse de 52%.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

