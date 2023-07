Nabors Industries Ltd. possède et exploite une flotte d'appareils de forage terrestres. La société est un fournisseur de plates-formes de forage offshore aux États-Unis et sur plusieurs marchés internationaux. La société exerce ses activités par le biais de cinq secteurs : U.S. Drilling, Canada Drilling, International Drilling, Drilling Solutions et Rig Technologies. Ses services comprennent des services d'exploitation de tubulaires, des solutions de placement de puits de forage, le forage directionnel, des systèmes et services de mesure en cours de forage (MWD), de diagraphie en cours de forage (LWD), la fabrication d'équipement, l'instrumentation des appareils de forage et des logiciels d'optimisation. Sa flotte américaine se compose d'environ 173 appareils de forage à courant alternatif (CA) et de 11 appareils de forage terrestres à redresseur commandé au silicium (SCR). Sa flotte internationale se compose d'environ 116 appareils de forage terrestres situés dans environ 14 pays. Par le biais de ses Drilling Solutions, elle propose des technologies de forage spécialisées, telles que des systèmes de direction brevetés et des systèmes logiciels d'instrumentation d'appareils de forage.