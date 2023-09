Nabtesco Corporation est une société basée au Japon, engagée dans les activités de solutions de composants, de solutions de transport et de solutions d'accessibilité. La société opère à travers trois segments. Le segment Component Solutions est engagé dans la conception, la fabrication, la vente, la maintenance et la réparation de pièces de robots industriels et d'équipements de construction. Le secteur des solutions de transport est engagé dans la conception, la fabrication, la vente, l'entretien et la réparation de dispositifs de freinage et de portes automatiques de véhicules ferroviaires, de pièces d'avion, de dispositifs de contrôle maritime et de pièces connexes. Le segment Accessibility Solution est engagé dans la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la réparation de dispositifs de portes automatiques pour les bâtiments et les industries générales, d'équipements de sécurité pour les plates-formes et de pièces connexes. La société est également engagée dans la conception, la fabrication, la vente, l'entretien et la réparation de machines d'emballage, de machines-outils, de machines à forger et d'autres machines industrielles générales.

