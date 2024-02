NAC CO., LTD. exerce principalement des activités immobilières. Elle compte cinq segments. Le segment CreCla est engagé dans la fabrication et la vente d'eau minérale en bouteille sous le nom de CreCla au Japon. Le segment Location est engagé dans la location et la vente de produits de contrôle de la poussière, la location d'équipements de contrôle des nuisibles, ainsi que dans les activités de nettoyage. Le segment du conseil en construction est engagé dans la vente de produits de savoir-faire et de matériaux de construction aux ateliers de construction, ainsi que dans la fourniture de services de conseil. Le secteur du logement s'occupe des contrats de construction de maisons individuelles et de la vente de condominiums, ainsi que des services financiers et d'assurance connexes. Le segment Mail-Order fournit des cosmétiques, des produits diététiques et des boissons alcoolisées.

Secteur Construction de logements