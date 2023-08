NACCO Industries, Inc. est une société holding. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Coal Mining, North American Mining (NAMining) et Minerals Management. Le segment Coal Mining exploite des mines de charbon à ciel ouvert pour des sociétés de production d'électricité. Le segment NAMining est un partenaire minier pour les producteurs d'agrégats, de charbon actif, de lithium et d'autres minéraux industriels. Le segment Minerals Management, qui comprend l'activité Catapult Mineral Partners (Catapult), acquiert et promeut le développement d'intérêts miniers. Mitigation Resources of North America (Mitigation Resources) fournit des solutions d'atténuation des cours d'eau et des zones humides. Le segment NAMining fournit à ses clients des services d'exploitation minière sous contrat pour des mines et des carrières appartenant à des propriétaires indépendants, en prenant en charge les aspects miniers des opérations de ses clients. Le segment NAMining exploite des mines en Floride, au Texas, en Arkansas, en Indiana, en Virginie et au Nebraska.