NACL Industries Limited est une entreprise agrochimique basée en Inde. La société est active dans le domaine de la protection des cultures et fabrique à la fois des produits techniques (ingrédient actif) et des formulations. Elle fabrique des produits dans des catégories telles que les pesticides, les insecticides, les acaricides, les herbicides, les fongicides et autres produits chimiques pour la croissance des plantes. Elle fabrique une gamme de produits techniques, tels que le myclobutanil, le propiconazole, le profenofos, le prétilachlore et le tricyclazole. Son activité de formulation se situe principalement sur le marché indien et vend par le biais de son réseau de détaillants à travers l'Inde. Elle dispose d'une gamme de formulations de marque. Elle exporte également des produits techniques et des formulations et fabrique à façon pour diverses entreprises. Elle exporte ses produits vers plus de 30 nations sur quatre continents. Les filiales à part entière de la société comprennent LR Research Laboratories Private Limited, Nagarjuna Agrichem (Australia) Pty Limited, NACL Spec-Chem Limited et NACL Multi-Chem Private Limited.