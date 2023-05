NACL Industries Limited nomme Raj Kaul administrateur non exécutif et non indépendant

NACL Industries Limited a annoncé que les membres de la société ont dûment approuvé la nomination de M. Raj Kaul en tant qu'administrateur non exécutif et non indépendant de la société en adoptant une résolution spéciale par vote postal à distance, avec la majorité requise le 4 mai 2023, dernière date de vote. M. Raj Kaul a été nommé administrateur non exécutif et non indépendant à compter du 5 mai 2023. Son mandat d'administrateur doit être renouvelé par rotation.

M. Raj Kaul est titulaire d'un BSc Engg. (Honors) et d'un Post Graduate - Marketing de l'IIM, Ahmedabad. M. Kaul possède une riche expérience internationale dans le domaine de la protection des cultures, des fusions et acquisitions et du conseil dans les secteurs des produits agrochimiques, des semences biotechnologiques, etc.

M. Raj Kaul n'a aucun lien de parenté avec un administrateur ou un membre du personnel d'encadrement de l'entreprise.