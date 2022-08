Nacon : Invest Securities ajuste son objectif

Invest Securities confirme son conseil à l'achat et ajuste son objectif de cours à 8 E (contre 8,6 E) pour tenir compte de la dégradation des conditions de marché (WACC et comparables).



' Alors que le groupe avait tenu début juin un discours particulièrement rassurant sur la visibilité du line-up pour 2022/23 et 2023/24, l'annonce fin juillet du décalage de Lords of Rings fait tache, quand bien même il ne s'agit que de quelques mois (S2 vs T2 préc) ' indique le bureau d'analyste.



' Ceci étant, les objectifs 2022/23 ont été réitérés fin juillet, traduisant une forte croissance portée par les lancements de jeux (20 vs 8 en 2021/22).



