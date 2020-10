Nacon : premier conseil à l'achat d'Invest Securities

19/10/2020 | 10:27

Le bureau d'analyses a initié Nacon à l'achat avec un objectif de cours de 8,8E.



' La société, qui profite déjà de la dynamique structurelle du marché du jeu vidéo amplifiée par les mesures sanitaires en 2020, adopte un positionnement sur des niches AA qui limite le risque commercial au moment où la société prévoit d'augmenter de +40% ses investissements R&D sur les 3 prochaines années ' indique Invest Securities.



' Le groupe compte sur le M&A (100mE disponibles) pour renforcer le contrôle de sa propriété intellectuelle, ce qui lui permettra d'étoffer son catalogue de jeux, étape cruciale pour augmenter la récurrence du CA et profiter d'un levier de +9pts sur sa marge d'EBITA ' rajoute l'analyste.



