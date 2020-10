Nacon : toujours à l'achat, Invest Securities relève sa cible

27/10/2020 | 16:12

Alors que Nacon a enregistré une hausse de son CA de 46% au 2e trimestre 2020-21, Invest Securities maintient sa recommandation d'achat sur le titre et augmente légèrement son objectif de cours, passant de 8,8 à 8,9 euros.



Le CA est notamment tiré par l'augmentation des ventes d'accessoires (+106%) et aux jeux, en particulier le back catalogue qui a été multiplié par 2,5x.



' Les planètes semblent parfaitement alignées pour Nacon ' juge Invest Securities qui révise à la hausse ses estimations de CA et de marges sur l'ensemble de la période d'estimations.





