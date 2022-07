COMMUNIQUE DE PRESSE: HAUSSE DE 25,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2022/2023 (42,4 M)

NACON Communiqué de presse

Lesquin, 25 juillet 2022, 18h00

HAUSSE DE 25,8% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

AU 1ER TRIMESTRE 2022/2023 (42,4 M€)

Confirmation des objectifs 2022/23

NACON (ISIN FR0013482791) annonce ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022/23.

IFRS – M€ 2022/23



2021/22



Variation



Chiffre d’affaires non audité 1er trimestre (avril-juin) 42,4 33,7 +25,8% Jeux 27,6 12,2 +126,2% Accessoires 14,0 20,6 -31,8% Autres (1) 0,7 0,9 -18,3% (1) Chiffres d'affaires Mobile et Audio

Comme annoncé, grâce à la forte dynamique de son activité jeux vidéo, Nacon réalise un bon 1er trimestre 2022-2023 à 42,4 M€, soit une hausse de 25,8%.

JEUX

Le chiffre d’affaires Jeux ressort à 27,6 M€, en croissance de 126,2%.

Plusieurs jeux sont sortis sur la période dont le très attendu Vampire : The Masquerade®– Swansong qui enregistre de bonnes performances mais également Pro Cycling Manager 2022 et Tour De France 2022 dont les ventes sont en progression par rapport aux éditions de l’année dernière. L’activité Catalogue (nouveaux jeux) fait ainsi un bond à 14,9 M€ contre 3,1 M€ l’année précédente.

Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents), avec un chiffre d’affaires de 12,7 M€, s’inscrit également en forte progression de 38,7%. Il bénéficie de l’entrée de Daedalic Entertainment dans le périmètre du Groupe et de la signature de nombreux deals sur de nouvelles plateformes.

ACCESSOIRES

Le chiffre d’affaires Accessoires s’établit à 14,0 M€, en retrait de 31,8%. Sur la période, cette activité est pénalisée par un effet de base élevé, une pénurie de consoles et un réajustement des niveaux de stocks dans l’ensemble de la distribution.

Dans ce contexte, Nacon gagne néanmoins des parts de marché aux USA dans la catégorie casques gaming grâce à ses gammes premium RIG 800 pro et 300 pro sorties ces derniers mois.

Perspectives : confirmation des objectifs 2022-2023

Au 2ème trimestre 2022-23, Nacon enregistrera de nouveau une activité très soutenue avec la sortie de plusieurs nouveaux jeux dont SteelrisingTM, Session Skate SimTM et Train LifeTM.

The Lord of the Rings : GollumTM est désormais programmé sur le deuxième semestre 2022-23.

Pour l’ensemble de l’exercice, Nacon réitère son objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ avec une marge opérationnelle courante supérieure à 50 M€.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022-23 : 24 octobre 2022, après Bourse





À PROPOS DE NACON



CHIFFRE D’AFFAIRES 2021/2022

155,9 M€











EFFECTIF

Plus de 900 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/ NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





