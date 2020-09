COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE UNE EDITION SPÉCIALE DU REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER AUX COULEURS DU PROCHAIN JEU CALL OF DUTY ®

NACON ANNONCE UNE EDITION SPÉCIALE

DU REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER

AUX COULEURS DU PROCHAIN JEU CALL OF DUTY®

Lesquin, le 28 septembre 2020 – NACON, acteur majeur de la conception et de la distribution d'accessoires gaming, annonce la signature d’un accord de licence avec Activision pour la création d’une édition spéciale du REVOLUTION Unlimited Pro Controller aux couleurs du prochain opus de la légendaire franchise Call of Duty®.





Attendu pour le 13 novembre 2020, Call of Duty®: Black Ops Cold War plonge les joueurs dans les profondeurs du conflit géopolitique de la Guerre Froide, où il sera impossible de discerner le vrai du faux. En plus de la campagne, les joueurs pourront s’équiper d’un arsenal d’armes de la Guerre froide dans la nouvelle génération du Multijoueur Black Ops Cold War, et découvrir une toute nouvelle expérience de gameplay coopératif dans le mode Zombie.

Dotée d’un mode de jeu sans-fil, la manette REVOLUTION Unlimited pour PlayStation®4 offre un niveau de performances exceptionnel et de nombreuses options de personnalisation plébiscitées par les joueurs compétitifs. Avec cette édition limitée au design inédit, directement inspiré de l’iconographie « Guerre Froide » développée dans le jeu, NACON comblera sans aucun doute les plus grands fans de la franchise en quête de nouveaux challenges dans Call of Duty®: Black Ops Cold War sur PlayStation®4.

Un code d’accès à un objet bonus* utilisable dans le jeu sera inclus avec chacune des manettes REVOLUTION Unlimited Pro Controller - Call of Duty®: Black Ops Cold War.

L’édition spéciale REVOLUTION Unlimited Pro Controller - Call of Duty®: Black Ops Cold War pour PS4™ sera disponible dès la sortie du jeu, le 13 novembre prochain,

au prix public conseillé de 179,90 euros**.

NACON™ REVOLUTION Unlimited Pro Controller is licensed for sale exclusively in Europe, Middle East, Oceania and Russia. For use exclusively with PlayStation®4.

Cliquez ici pour télécharger les visuels ***

Site officiel NACON : http://www.nacongaming.com

Site officiel Call of Duty: https://www.callofduty.com/

***

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

About Activision

Headquartered in Santa Monica, California, Activision is a leading global producer and publisher of interactive entertainment. Activision maintains operations throughout the world and is a division of Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), an S&P 500 company. More information about Activision and its products can be found on the company's website, www.activision.com or by following @Activision.

About Call of Duty

For more information and the latest intel on Call of Duty, visit www.callofduty.com/blackopscoldwar, www.youtube.com/callofduty and follow @CallofDuty on Twitter, Instagram, and Facebook.

©2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY BLACK OPS are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners. For more information on Activision games, follow @Activision on Twitter, Facebook, and Instagram.

“”, “PlayStation”, “and “” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

*Content and availability may vary by region and is subject to change. Call of Duty®: Black Ops Cold War on PS4™ required to redeem offer. Sold/downloaded separately. Internet connection and platform subscription may be required.

** Call of Duty®: Black Ops Cold War game sold/downloaded separately.

*** Assets only to be used in connection with Call of Duty®: Black Ops Cold War and not for resale.

