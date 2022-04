COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL : 155,9 M

Communiqué de presse

Lesquin, 25 avril 2022 - 18h00

2021/2022, UN EXERCICE DE TRANSITION

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : 155,9 M€ (-12,3%)

CROISSANCE TRÈS FORTE ATTENDUE EN 2022/2023

NACON (ISIN FR0013482791) annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires de son exercice 2021/2022 (période du 1er avril au 31 mars).

IFRS – M€ 2021/22



2020/21



Variation



Chiffre d’affaires 1er trimestre 33,7 38,0 -11,3% 2ème trimestre 39,3 48,6 -19,1% 3ème trimestre 51,2 48,6 +5,2% 4ème trimestre (janv. - mars) (1) 31,7 42,6 -25,6% Jeux 12,9 22,4 -42,6% Accessoires 17,9 19,0 -6,0% Autres(2) 0,9 1,1 -19,6% Cumul 12 mois (avril-mars) (1) 155,9 177,8 -12,3% Jeux 54,4 69,0 -21,2% Accessoires 96,6 103,1 -6,3% Autres (2) 4,9 5,7 -13,7% (1) Données non auditées (2) Chiffres d'affaires Mobile et Audio

Un 4ème trimestre impacté par le décalage de la sortie de plusieurs jeux vidéo

Comme annoncé, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021/2022 à 31,7 M€, est en repli de 25,6% à périmètre comparable du fait de la faiblesse de l’activité éditoriale.

JEUX

L’activité Jeux vidéo affiche un chiffre d’affaires de 12,9 M€ en retrait de 42,6% sur le trimestre. Cette variation résulte du report de plusieurs sorties de jeux sur l’exercice 2022/2023 et notamment celle du très attendu Vampire : The Masquerade®– Swansong le 19 mai 2022.

L’unique sortie du trimestre Rugby 22 connait un accueil favorable et surperforme Rugby 20.

L’activité back catalogue* enregistre une bonne performance avec un chiffre d’affaires en hausse de 12,7% à 6,9 M€.

ACCESSOIRES

L’activité Accessoires affiche une bonne résistance dans un contexte de pénurie de consoles et d’un environnement géopolitique et conjoncturel peu favorable. Le chiffre d’affaires s’établit à 17,9 M€ sur le trimestre, en retrait de 6,0%.

Chiffre d’affaires 12 mois en ligne avec les objectifs annoncés

Sur l’exercice 2021/2022, le chiffre d’affaires s’élève à 155,9 M€ dans la fourchette annoncée par le Groupe lors de la publication relative à l’activité du 3ème trimestre.

L’activité Jeux s’inscrit à 54,4 M€ sur l’exercice (-21,2%) et l’activité Accessoires termine à 96,6 M€ (-6,3%).

Du fait d’un chiffre d’affaires du 4ème trimestre un peu inférieur aux attentes, le résultat opérationnel courant est attendu entre 17 et 19 M€ pour l’ensemble de l’exercice.

Forte accélération de la croissance de l’activité et des résultats escomptée pour l’exercice 2022/2023

La quantité et la qualité des jeux attendus sur 2022/2023 auront un effet « booster » sur l’activité de ce nouvel exercice.

Du fait d’une activité éditoriale très fournie (Vampire : The Masquerade®– Swansong, Zorro The Chronicles, Tour de France 2022 et Pro Cycling Manager), les ventes du premier trimestre seront en forte hausse.

Dans ce contexte, Nacon réitère son objectif de réaliser sur l’exercice 2022/2023 un chiffre d’affaires compris entre 250 et 300 M€ avec une marge opérationnelle courante supérieure à 20%.

Après les acquisitions de Midgar Studio et de Daedalic Entertainment, Nacon poursuivra sa stratégie de croissance externe afin de conforter sa capacité à développer en interne de nouveaux jeux de qualité.

Lors de la publication des résultats 2021/22 le 30 mai prochain, Nacon détaillera son plan de marche pour l’exercice en cours.

*Back catalogue : jeux sortis au cours des exercices précédents

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2021/2022, le 30 mai 2022 après bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES 2021/2022

155,9 M€











EFFECTIF

Plus de 700 collaborateurs











INTERNATIONAL

20 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d'optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l'édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d'expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d'innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







