COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON COMPLETE SON POLE DE DEVELOPPEMENT DE JEUX VIDEO: ACQUISITION DE NEOPICA

Communiqué de presse

Lesquin, 19 octobre 2020 18h00

Acquisition de Neopica

Nacon complete son pôle de développement de jeux vidéo

Nacon annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de Neopica, studio belge de développement de jeux vidéo, spécialisé dans les jeux racing et les jeux de simulation.

Après le rachat de 5 studios au cours des 2 dernières années, cette nouvelle opération permet à Nacon de consolider sa position de développeur-éditeur en renforçant son expertise dans la production de jeux sur des genres porteurs.

Créé en 2007, entre-autres par Peter Vermeulen et Filip Hautekeete, Neopica est un studio belge reconnu qui a développé une soixantaine de jeux, dont nombre de casual games destinés à plaire au plus large public, en particulier les enfants, avant d’aborder des jeux de simulations plus complexes.

Une fructueuse collaboration lie Neopica à Nacon depuis plusieurs années. Neopica a ainsi réalisé les jeux de chasse Hunting Simulator 1 & 2 puis le jeu de course FIA European Truck Racing Championship. Pour ce dernier jeu, Neopica a utilisé le moteur KT Engine, développé par KT Racing.

Installé en Belgique à Gand, le studio fait travailler environ 30 développeurs et développe aujourd’hui son expertise sur les consoles Next Gen (PlayStation®5 et Xbox Series XTM).

Outre le bénéfice de l’accès exclusif à un savoir-faire accumulé au fil de nombreuses productions par des développeurs confirmés, Nacon consolide ainsi son positionnement éditorial avec l’intégration des deux expertises stratégiques dans la construction de son portfolio que sont les jeux de simulation et les jeux de courses.

Une nouvelle acquisition en ligne avec le plan NACON 2023

Cette nouvelle croissance externe s’inscrit parfaitement dans le plan NACON 2023 qui a pour ambition de faire de Nacon l’un des leaders de référence des jeux vidéo dits ‘AA’.

Le Pôle « Jeux vidéo » de Nacon comptera ainsi 9 sites de développement (6 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie et 1 au Canada) totalisant près de 400 développeurs et appuyés par une équipe Edition de plus de 50 personnes.

En intégrant le Groupe Nacon, le studio Neopica bénéficiera quant à lui de synergies de premier plan, notamment de l’apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Nacon. M. Peter Vermeulen et M. Filip Hautekeete, actuels dirigeants et co-fondateurs du studio, continueront à diriger Neopica en jouissant d’une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l’aspect créatif de ses productions.

Modalité de l’opération

L’acquisition de 100 % du capital de Neopica, intégralement payée en numéraire, a été effectuée ce jour après que le conseil d’administration de Nacon ait préalablement approuvé la réalisation de l’opération.

Des compléments de prix basé sur la qualité et le potentiel commercial des 2 prochains développements de jeux pourront être versés aux cédants dans les 12 mois suivant la sortie de ces jeux.

« Nous sommes ravis d’accueillir les talents de Neopica qui vont renforcer notre pôle Développement et participer à de nouveaux projets encore plus ambitieux » déclare M. Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon.

« Nous nous réjouissons d’intégrer le groupe Nacon, ce qui nous permet d’accélérer notre développement aux côtés d’autres studios de qualité, en intégrant un environnement propice à la création de jeux toujours plus qualitatifs.» déclare Peter Vemeulen, dirigeant et co-fondateur de Neopica.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020/21 : 26 octobre 2020, après Bourse

Communiqué après Bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20

129,4 M€











EFFECTIF

Plus de 510 collaborateurs











INTERNATIONAL

16 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe