COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ÉDITE LE JEU WAR HOSPITAL DÉVELOPPÉ PAR LE STUDIO BRAVE LAMB

NACON ÉDITE LE JEU WAR HOSPITAL

DÉVELOPPÉ PAR LE STUDIO BRAVE LAMB

Lesquin, le 26 août 2021 – NACON et Brave Lamb Studio sont heureux d’annoncer leur collaboration pour l’édition du jeu War Hospital, un jeu de stratégie et de survie unique, qui propose de prendre en main le destin d’un hôpital de campagne britannique pendant la Grande Guerre.

War Hospital confronte les joueurs aux drames humains provoqués par ce terrible conflit qui a si profondément marqué notre histoire récente. Quand la barbarie se déchaine, les médecins de campagne doivent quotidiennement trancher les dilemmes moraux imposés par leur mission à la fois humanitaire et militaire. Ils luttent pour la vie, mais aussi pour maintenir un peu de morale et d’humanité dans un monde qui semble les avoir définitivement rejetés.

Sur le segment très créatif des jeux de stratégie et de survie, War Hospital offre une expérience unique mêlant stratégie en temps réel, survie et RPG, en développant une thématique rarement abordée jusqu’à présent. L’action se situe en 1917. Vous incarnez le major Henry Wells, médecin britannique envoyé sur le front pour tenter de donner un peu d’espoir aux troupes et de soigner les nombreux soldats blessés.

Malgré des conditions difficiles, le manque de moyens et de ressources, il vous faut gérer les urgences et développer votre hôpital. Grâce au soutien des Imperial War Museums britanniques qui assistent les développeurs, le jeu représente fidèlement le contexte du front, des tranchées et donne accès au véritable matériel médical disponible à cette époque.

En complément du gameplay de gestion très profond, le jeu demande également au joueur de faire des choix moraux qui ont un impact sur les soldats, la situation sur le front et les batailles. L’expérience du joueur est donc aussi émotionnelle, au travers des drames que vivent les soldats envoyés au feu. Le jeu permet ainsi d’aborder le sujet de la guerre sous un angle très différent de ceux habituellement utilisés par le média.

"Nous sommes ravis de collaborer avec NACON, qui va nous permettre de faire découvrir War Hospital et sa vision unique de la guerre à un plus grand nombre de joueurs." déclare Michał Dziwniel, le directeur du studio.

“Nacon est particulièrement fier et honoré d’avoir été choisi comme partenaire par Brave Lambs pour travailler avec eux au succès de War Hospital, un titre unique en son genre qui prouve à nouveau après des titres comme This War of Mine ou Soldats Inconnus que notre média peut traiter de sujets complexes et sérieux sans rien renier de son identité.” déclare Benoît Clerc, Directeur de l’Édition chez NACON.

Plus d’informations sur War Hospital seront communiquées ultérieurement.

Page Steam

https://store.steampowered.com/app/1553000/War_Hospital/

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 12 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

À propos de Brave Lamb Studio

Brave Lamb Studio is an independent studio located in Poland, Warsaw. The studio currently has 17 employees consisting of former Techland, CD Projekt Red, People Can Fly, and Fuero Games specialists, and is focused on games in which the player has to make emotion-based choices, analysing specific problems from different perspectives. The studio was established in 2020, after one year of informal War Hospital pre-production. Brave Lamb Studio is led by Michael Dziwniel – an industry veteran with 13 years of experience.

