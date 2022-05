COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ÉLARGIT SA GAMME DE JEUX DE SIMULATION AVEC GARDEN LIFE

NACON ÉLARGIT SA GAMME DE JEUX DE SIMULATION

AVEC GARDEN LIFE

Lesquin, 24 mai 2022 – NACON et stillalive studios sont heureux d’annoncer le développement de Garden Life, un jeu de simulation de jardinage où les joueurs peuvent planter, cultiver, décorer et gérer leur propre oasis de sérénité au cœur d’un environnement aussi pittoresque que magnifique.

Créez le jardin de vos rêves et entretenez-le dans cette expérience vidéoludique unique en son genre, où votre créativité ne connaît aucune limite.

Sublimé par un style visuel chaleureux et un gameplay proche de la réalité, ce jeu relaxant vous permet de donner vie à votre jardin en y cultivant d’authentiques fleurs, arbustes, fruits et légumes. Grâce à la génération procédurale et à une technologie avancée de simulation de visualisation de croissance, aucune plante n’est identique, comme dans la réalité. Veillez sur votre jardin pour qu’il soit prospère en tenant compte des conditions météorologiques, offrez à vos plantes les soins dont elles ont besoin et rencontrez des personnages de votre communauté.

« Gaming et jardinage : nous avons toujours rêvé de marier ces deux hobbies pour créer une expérience relaxante et étonnante. Nous avons voulu partager notre passion et notre expérience du jardinage à travers Garden Life, et offrir aux joueurs la possibilité de créer le jardin qui correspond à leur vision et à leurs désirs, tout en y ajoutant un style artistique unique qui évoque l’émerveillement et met en valeur la beauté de la nature », déclare Kay Luthor, titulaire du diplôme HDF, lauréate du prix Chelsea de Jeune fleuriste de l’année au Royaume-Uni (2016) et productrice de Garden Life à stillalive studios.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

À propos de stillalive studios

stillalive studios est une équipe dédiée à la création de jeux dynamiques et esthétiques pour le grand public. Connu pour sa célèbre franchise Bus Simulator, le studio a développé son expertise dans la création de jeux de simulation de haute qualité. Composé d’une soixantaine de personne, le studio Autrichien, basé depuis sa création en 2010 à Innsbruck, combine l’enthousiasme, la passion, l’expérience et le talent. Pour plus d’information : http://stillalive.games

